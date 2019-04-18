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Луценко визнав, що посол США не давала йому "список недоторканних"

Йованович заявила, що Касько - видатний антикорупційний діяч, а "кримінальна справа дискредитувала антикорупціонерів"
Генеральний прокурор Юрій Луценко визнав, що посол США Марі Йованович не передавала йому "cписок недоторканних" осіб, про що він заявляв раніше.
Луценко визнав, що посол США не давала йому "список недоторканних" Фото: unian.ua

"Зустріч (з послом - ред.) була в ГПУ, за цим столом у січні 2017 року. Вона проходила не один на один. Вона була не одна, і я був не один. Пані Йованович цікавила справа Віталія Каська. Річ у тому, що пан Касько прописав у службовій квартирі маму, яка ніколи не виїжджала зі Львова, - в цьому були ознаки зловживання", - сказав Луценко, інформує "Укрінформ".

Тоді, за його словами, Йованович заявила, що Касько - видатний антикорупційний діяч, а "кримінальна справа дискредитувала антикорупціонерів".

"Я виклав деталі і пояснив, що не можу відкривати і закривати провадження за своїм бажанням. Назвав ще ряд так званих антикорупціонерів, які проходять у справах. Вона сказала, що це неприпустимо, мовляв, підірве довіру до антикорупційних активістів. Я взяв аркуш, записав озвучені прізвища і кажу: "Диктуйте список недоторканних персон". Вона каже: "Ні, ви мене неправильно зрозуміли". Я кажу: "Ні, я вас правильно зрозумів; раніше такі списки писали на Банковій, а ви пропонуєте нові списки від Танкової" (колишня назва вулиці Сікорського, де знаходиться посольство США в Україні - ред.). Зустріч закінчилася. Боюся, емоції були не дуже хороші", - сказав він.

Нагадаємо, що Луценко заявив, що посол США в Україні Марі Йованович під час їх першої зустрічі довірила йому список осіб, проти яких не можна вести розслідування.

"Ніхто в цій країні - ні наш президент, ні наш парламент, ні наш посол - не завадить мені розслідувати, чи мав місце злочин", - сказав він.

У Держдепартаменті США назвали твердження Луценка "відвертою вигадкою" і звинуватили генпрокурора в спробі підірвати репутацію посла Марі Йованович.

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18 04 2019 11:19
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