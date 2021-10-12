Ми отримали сьогодні унікальний п’ятисекційний трамвай, він дуже буде пасувати на ті маршрути де є великий пасажиропотік, оскільки може відразу перевозити 250 людей. До кінця року ми плануємо отримати ще два таких, а потім ще сім. В нас контракт на 10 таких великих трамваїв. Вартість одного пятисекційного трамваю 1,9 млн доларів

У Львові презентували перший виготовлений компанією "Електрон" низькопідлоговий трамвай, вартістю 1,9 млн доларів. Загалом місто за кредит від Європейського інвестиційного банку закупить 10 таких вагонів.

Про це під час презентації трамваю повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми отримали сьогодні унікальний п’ятисекційний трамвай, він дуже буде пасувати на ті маршрути де є великий пасажиропотік, оскільки може відразу перевозити 250 людей. До кінця року ми плануємо отримати ще два таких, а потім ще сім. В нас контракт на 10 таких великих трамваїв. Вартість одного пятисекційного трамваю 1,9 млн доларів», - зазначив Садовий.

Львів отримав перший виготовлений в Україні п'ятисекційний трамвай / Фото: Роман Балук

За словами голови правління ПрАТ «Концерн-Електрон» Юрія Бубеса, це єдиний виготовлений в Україні такий трамвай. Це п`ятисекційний однопросторовий комфортний вагон з системою кондиціонування салону і кабіни водія, з пониженим рівнем вібрації та шуму, технічний рівень якого відповідає сучасним європейським вимогам до міського електротранспорту. Широкі двері і низький рівень підлоги вагону дозволяють прискорити швидкість посадки-висадки пасажирів, особливо зручні для пасажирів з дітьми та осіб з обмеженою здатністю пересування.

Загальна пасажиромісткість трамвая - 265 осіб. Особливостями трамваю «Електрон» є раціональне розташування приладів і органів управління з врахуванням вимог безпеки, вбудована система діагностики оперативного контролю роботи всіх вузлів і систем вагону, застосовані виконані на сучасній елементній базі асинхронні тягові електродвигуни, що відзначаються надійністю в експлуатації, меншими масогабаритними показниками та відмінними енергетичними і динамічними характеристиками. Підлога вагону в зоні дверей салону обладнана системою підігріву, що виключає обмерзання та намерзання снігу в зимовий період. Спеціальне покриття вікон зберігає тепло у холодну пору року і відбиває ультрафіолетові промені сонця у спеку. Трамвай обладнаний зовнішніми та внутрішніми відеокамерами панорамного огляду.

Всі комплектуючі зроблено та локалізовано на 12 підприємствах компанії «Електрон».

«Ми відповідаємо усім стандартам Європи на сьогоднішній день, але законодавство Європи захищає свої виробників і ми не можемо туди постачати продукцію. Тому найближчими роками плануємо повністю оновити громадський транспорт в Україні і звичайно у Львові. Є мрія, щоб за наступні два роки ми зробили не менше 100 трамваїв для міста і ще в планах 250 електробусів. Перший виїде вже через два місяці на обкатку», - додав Бубес.

Як повідомлялося, завдяки участі Львова у проєкті «Міський громадський транспорт України», місто отримало 12 млн євро на закупівлю десяти п’ятисекційних низькопідлогових трамваїв за кредитом від ЄІБ.