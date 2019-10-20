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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

В Одесі випробували найдовший трамвай в Україні

Довжина Odissey MAX становить майже 31 метр. Він складається з трьох секцій на базі кузова TatraT3 і здатний перевозити до 280 пасажирів одночасно при 62 посадкових місцях
На вулиці Одеси вперше вийшов найдовшим в Україні трисекційний трамвай Odissey MAX.
В Одесі випробували найдовший трамвай в Україні Фото: з вільних джерел

Про це повідомив директор підприємства КП "Одесміськелектротранс" Дмитро Жеман у Facebook, повідомляє "Громадське".

 

Про це повідомив директор підприємства КП «Одесміськелектротранс» Дмитро Жеман у Facebook.
 
Довжина Odissey MAX становить майже 31 метр. Він складається з трьох секцій на базі кузова TatraT3 і здатний перевозити до 280 пасажирів одночасно при 62 посадкових місцях.
 
Вартість трамвая становить 18 млн гривень.
Нагадаємо, що Дніпро закупив у Німеччині 20 вживаних трамваїв за € 250 тисяч.
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20 10 2019 15:30
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