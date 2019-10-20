ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИНа вулиці Одеси вперше вийшов найдовшим в Україні трисекційний трамвай Odissey MAX.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одесі випробували найдовший трамвай в Україні
Довжина Odissey MAX становить майже 31 метр. Він складається з трьох секцій на базі кузова TatraT3 і здатний перевозити до 280 пасажирів одночасно при 62 посадкових місцях
Фото: з вільних джерел
Про це повідомив директор підприємства КП "Одесміськелектротранс" Дмитро Жеман у Facebook, повідомляє "Громадське".
Про це повідомив директор підприємства КП «Одесміськелектротранс» Дмитро Жеман у Facebook.
Довжина Odissey MAX становить майже 31 метр. Він складається з трьох секцій на базі кузова TatraT3 і здатний перевозити до 280 пасажирів одночасно при 62 посадкових місцях.
Вартість трамвая становить 18 млн гривень.
Нагадаємо, що Дніпро закупив у Німеччині 20 вживаних трамваїв за € 250 тисяч.
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20 10 2019 15:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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