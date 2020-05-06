Львівщина вдруге продовжує карантин: багато нових хворих
Львівська Облдержадміністрація вирішила продовжити карантинні заходи до 12 червня.
Джерело: пресслужба ЛОДА
Дослівно: "Комісія ухвалила рішення продовжити карантин на території області до 12 червня".
Деталі: Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій в області вирішила, що показники захворюваності на коронавірус в регіоні змушують зберегти карантинні заходи в області.
На Львівщині спостерігається висока кількість звернень і стабільно високі цифри госпіталізованих хворих. Показники постійно зростають і наближаються до позначки 100 нових інфікованих на добу.
За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, відмічається зростання кількості пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування за останні 7 днів.
Постанова Кабміну передбачає три критерії, за якими можна послаблювати карантин. Львівщина попадає під послаблення лише по двох. По інцидентності (кількості нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) область не проходить межу, за якою можна пом’якшувати карантин.
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