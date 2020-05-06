Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Готелі й санаторії зможуть запрацювати з 10 червня - МОЗ

У найближчому майбутньому влада подумає про те, щоб дозволити туристичні групи до 50 осіб
З 10 червня в областях України, де буде позитивна епідемічна ситуація, зможуть відкритися готелі та санаторії.
Готелі й санаторії зможуть запрацювати з 10 червня - МОЗ Фото: Віктор Ляшко / з вільних джерел

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 5 червня, повідомляє "Громадське".

Він розповів, що напередодні у Хмельницькій області відбулася зустріч із туристичним бізнесом.

"Постановою Кабінету міністрів про введення адаптивного карантину передбачено: за умови досягнення критеріїв, з 10 червня може бути дозволено відкриття засобів розміщення, що значить, що окрім готелів можна буде відкривати і санаторії, а також інші місця для відпочинку", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що в Україні на сьогодні дозволені відкриті міжобласні перевезення автомобільним і залізничним транспортом, також відновлені внутрішні перельоти в країні, але немає можливості пересуватися туристичним групам більш як 10 осіб. Тож у найближчому майбутньому влада подумає про те, щоб дозволити туристичні групи до 50 осіб.

"Туристичний бізнес звернувся до президента, це було обговорено на нараді, ми найближчим часом будемо ініціювати розгляд цього питання на засідання Кабінету міністрів, щоб дозволити пересування груп до 50 осіб, оскільки вони у більшості їздять на автобусах і автобуси мають до 50 місць. Зможемо ініціювати чергове пом’якшення (карантину - ред.) для розвитку внутрішнього туризму", - заявив санітарний лікар.

Нагадаємо, що станом на 9:00 5 червня в Україні зафіксовано 25 964 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 06 2020 11:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Невидимий фронт: як армія в Україні стримує атаку коронавірусу

Невидимий фронт: як армія в Україні стримує атаку коронавірусу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.