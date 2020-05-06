Готелі й санаторії зможуть запрацювати з 10 червня - МОЗ

У найближчому майбутньому влада подумає про те, щоб дозволити туристичні групи до 50 осіб

З 10 червня в областях України, де буде позитивна епідемічна ситуація, зможуть відкритися готелі та санаторії.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 5 червня, повідомляє "Громадське".

Він розповів, що напередодні у Хмельницькій області відбулася зустріч із туристичним бізнесом.

"Постановою Кабінету міністрів про введення адаптивного карантину передбачено: за умови досягнення критеріїв, з 10 червня може бути дозволено відкриття засобів розміщення, що значить, що окрім готелів можна буде відкривати і санаторії, а також інші місця для відпочинку", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що в Україні на сьогодні дозволені відкриті міжобласні перевезення автомобільним і залізничним транспортом, також відновлені внутрішні перельоти в країні, але немає можливості пересуватися туристичним групам більш як 10 осіб. Тож у найближчому майбутньому влада подумає про те, щоб дозволити туристичні групи до 50 осіб.

"Туристичний бізнес звернувся до президента, це було обговорено на нараді, ми найближчим часом будемо ініціювати розгляд цього питання на засідання Кабінету міністрів, щоб дозволити пересування груп до 50 осіб, оскільки вони у більшості їздять на автобусах і автобуси мають до 50 місць. Зможемо ініціювати чергове пом’якшення (карантину - ред.) для розвитку внутрішнього туризму", - заявив санітарний лікар.

Нагадаємо, що станом на 9:00 5 червня в Україні зафіксовано 25 964 випадки коронавірусної хвороби COVID-19