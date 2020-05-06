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В Україні зафіксовано 25 964 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 553 нові випадки
За даними ЦГЗ, на 5 червня (станом на 9:00) в Україні 25964 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 762 летальні, 11372 пацієнти одужали.
В Україні зафіксовано 25 964 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Львів vs коронавірус"

Загалом проведено 403 551 тестування методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 1093 випадки;

Волинська область - 1008 випадків;

Дніпропетровська область - 960 випадків; 

Донецька область - 195 випадків;

Житомирська область - 855 випадків;

Закарпатська область - 1280 випадків;

Запорізька область - 477 випадків;

Івано-Франківська область - 1507 випадків;

Кіровоградська область - 538 випадків;

м. Київ - 3292 випадки;

Київська область - 1711 випадків;

Львівська область - 1988 випадків; 

Луганська область - 51 випадок;

Миколаївська область - 307 випадків;

Одеська область - 970 випадків;

Полтавська область - 272 випадки;

Рівненська область - 1962 випадки;

Сумська область - 188 випадків;

Тернопільська область - 1233 випадки;

Харківська область - 1196 випадків;

Херсонська область - 179 випадків;

Хмельницька область - 501 випадок;

Чернівецька область - 3519 випадків;

Черкаська область - 432 випадки;

Чернігівська область - 250 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 05 червня 2020 року до Центру надійшло 1043 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 63343 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіціний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

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05 06 2020 09:34
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