В Україні зафіксовано 25 964 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 553 нові випадки

За даними ЦГЗ, на 5 червня (станом на 9:00) в Україні 25964 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 762 летальні, 11372 пацієнти одужали.

Фото: Офіційний Telegram канал "Львів vs коронавірус"

Загалом проведено 403 551 тестування методом ПЛР. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 1093 випадки; Волинська область - 1008 випадків; Дніпропетровська область - 960 випадків; Донецька область - 195 випадків; Житомирська область - 855 випадків; Закарпатська область - 1280 випадків; Запорізька область - 477 випадків; Івано-Франківська область - 1507 випадків; Кіровоградська область - 538 випадків; м. Київ - 3292 випадки; Київська область - 1711 випадків; Львівська область - 1988 випадків; Луганська область - 51 випадок; Миколаївська область - 307 випадків; Одеська область - 970 випадків; Полтавська область - 272 випадки; Рівненська область - 1962 випадки; Сумська область - 188 випадків; Тернопільська область - 1233 випадки; Харківська область - 1196 випадків; Херсонська область - 179 випадків; Хмельницька область - 501 випадок; Чернівецька область - 3519 випадків; Черкаська область - 432 випадки; Чернігівська область - 250 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 05 червня 2020 року до Центру надійшло 1043 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 63343 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело: Офіціний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

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