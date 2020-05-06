В Україні зафіксовано 25 964 випадки коронавірусної хвороби COVID-19
Загалом проведено 403 551 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 1093 випадки;
Волинська область - 1008 випадків;
Дніпропетровська область - 960 випадків;
Донецька область - 195 випадків;
Житомирська область - 855 випадків;
Закарпатська область - 1280 випадків;
Запорізька область - 477 випадків;
Івано-Франківська область - 1507 випадків;
Кіровоградська область - 538 випадків;
м. Київ - 3292 випадки;
Київська область - 1711 випадків;
Львівська область - 1988 випадків;
Луганська область - 51 випадок;
Миколаївська область - 307 випадків;
Одеська область - 970 випадків;
Полтавська область - 272 випадки;
Рівненська область - 1962 випадки;
Сумська область - 188 випадків;
Тернопільська область - 1233 випадки;
Харківська область - 1196 випадків;
Херсонська область - 179 випадків;
Хмельницька область - 501 випадок;
Чернівецька область - 3519 випадків;
Черкаська область - 432 випадки;
Чернігівська область - 250 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 05 червня 2020 року до Центру надійшло 1043 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 63343 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіціний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
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