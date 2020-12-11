Львівська міськрада готує позов до суду через карантин "вихідного дня"

же говорив і ще раз повторю. Локдаун на вихідні - абсурд. Таке враження, що у нас важливі рішення спочатку приймаються, а потім чиновники починають аналізувати, що ж вони наробили", - написав Садовий

Львівська міська рада готує позов до суду на рішення Кабінету міністрів України про введення в Україні карантину "вихідного дня", повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Львівська міська рада готує позов до суду на рішення Кабміну про карантин "вихідного дня". Чекаємо повний текст постанови уряду, тому що її ще немає. Вже говорив і ще раз повторю. Локдаун на вихідні - абсурд. Таке враження, що у нас важливі рішення спочатку приймаються, а потім чиновники починають аналізувати, що ж вони наробили", - написав Садовий на сторінці в Фейсбуці в середу ввечері, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Він зазначив, що за вихідні заклади сфери обслуговування отримують близько 40% свого тижневого доходу, і це "живі гроші, які годують тисячі родин".

"Хто буде компенсувати ці втрати? Про подальші кроки повідомимо, коли будуть деталі рішення уряду. Бережіть себе і близьких!", - додав мер Львова.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України в середу ввів низку карантинних обмежень, зокрема заборонив масові заходи при наявності понад 20 людей., планові госпіталізації, роботу розважальних закладів, а також ввів карантин вихідного дня з 14 до 30 листопада.

Садовий вважає "дурницею" введення карантину "вихідного дня" і заявляє, що у Львові таке рішення уряду підтримувати не будуть, повідомляє прес-служба міської ради.

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