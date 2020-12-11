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Львівська міськрада готує позов до суду через карантин "вихідного дня"

же говорив і ще раз повторю. Локдаун на вихідні - абсурд. Таке враження, що у нас важливі рішення спочатку приймаються, а потім чиновники починають аналізувати, що ж вони наробили", - написав Садовий
Львівська міська рада готує позов до суду на рішення Кабінету міністрів України про введення в Україні карантину "вихідного дня", повідомив мер Львова Андрій Садовий.
Львівська міськрада готує позов до суду через карантин "вихідного дня" Фото з вільних джерел

"Львівська міська рада готує позов до суду на рішення Кабміну про карантин "вихідного дня". Чекаємо повний текст постанови уряду, тому що її ще немає. Вже говорив і ще раз повторю. Локдаун на вихідні - абсурд. Таке враження, що у нас важливі рішення спочатку приймаються, а потім чиновники починають аналізувати, що ж вони наробили", - написав Садовий на сторінці в Фейсбуці в середу ввечері, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Він зазначив, що за вихідні заклади сфери обслуговування отримують близько 40% свого тижневого доходу, і це "живі гроші, які годують тисячі родин".

"Хто буде компенсувати ці втрати? Про подальші кроки повідомимо, коли будуть деталі рішення уряду. Бережіть себе і близьких!", - додав мер Львова.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України в середу ввів низку карантинних обмежень, зокрема заборонив масові заходи при наявності понад 20 людей., планові госпіталізації, роботу розважальних закладів, а також ввів карантин вихідного дня з 14 до 30 листопада.

Садовий вважає "дурницею" введення карантину "вихідного дня" і заявляє, що у Львові таке рішення уряду підтримувати не будуть, повідомляє прес-служба міської ради.

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12 11 2020 17:33
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