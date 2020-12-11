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Інфікований коронавірусом мер Черкас виступив проти "карантину вихідного дня"

Мер запевнив, що готовий підтримувати будь-які рішення уряду, але лише у випадку, коли місто отримуватиме підтримку від держави
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко виступив проти запровадження у місті «карантину вихідного дня» — нещодавно стало відомо про його інфікування коронавірусом.
Інфікований коронавірусом мер Черкас виступив проти "карантину вихідного дня" Мер Черкас Анатолій Бондаренко

Як повідомляє "Громадське", про це він заявив у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

"Карантин вихідного дня - недоречний для таких невеликих міст, як Черкаси… Такі заходи не дадуть бажаного ефекту у боротьбі з хворобою, натомість можуть просто знищити малий бізнес. Запровадження карантину вихідного дня - це велика помилка", - зазначив Бондаренко.

Він нагадав, що з початку карантину з міського бюджету виділили 104 мільйони гривень на боротьбу з COVID-19. Черкаські лікарні, мовляв, закупили все, що було необхідно, натомість від держави Черкаси не отримали тоді жодної фінансової підтримки.

"Лише нещодавно держава спрямувала Черкасам 1 млн 700 тис. грн на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19", - додав Бондаренко.

Мер запевнив, що готовий підтримувати будь-які рішення уряду, але лише у випадку, коли місто отримуватиме підтримку від держави.

До слова, 10 листопада Бондаренко повідомив, що інфікувався коронавірусом. Казав, що почувається нормально, перебуває вдома на ізоляції.

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12 11 2020 15:52
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