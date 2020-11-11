Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Україні запроваджують «карантин вихідного дня» до кінця листопада. Що тепер буде?

Такий карантин діятиме в Україні щонайменше три вихідних поспіль
В Україні відмовляються від адаптивного карантину та запроваджують обмеження «помаранчевої» зони на всій території держави. Додатково уряд запроваджує «карантин вихідного дня» з 14 листопада і щонайменше до 30 листопада. Пояснюємо, що змінюється.
В Україні запроваджують «карантин вихідного дня» до кінця листопада. Що тепер буде? Фото: з вільних джерел

Як повідомляє "Громадське", уряд ухвалив відповідне рішення на засіданні Кабміну 11 листопада.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що найкращий варіант для медичної системи — це запровадження локдауну на всій території України на три тижні. Однак цього не витримає економіка. Тому МОЗ рекомендує хоча б посилити карантинні обмеження.

 

Що змінюється?

В Україні відмовляються від адаптивного карантину та запроваджують обмеження помаранчевого рівня небезпеки на всій території держави.

 

Про карантин вихідного дня

Його запроваджують вже з цих вихідних — з 00:00 суботи, 14 листопада, до 00:00 понеділка, 16 листопада. Такий карантин діятиме в Україні щонайменше три вихідних поспіль.

Тоді заборонено працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

 

Дозволяється робота:

громадського транспорту;

супермаркетів, 60% площі яких відведено під торгівлю продуктами;

аптек, ветеринарних аптек;

автозаправок, але без зон харчування;

заклади, які надають фінансові послуги, та заклади з ремонту.

Читайте також: Українці почали обмежувати себе у пересуваннях через пандемію - дослідження

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 11 2020 15:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.