В Україні запроваджують «карантин вихідного дня» до кінця листопада. Що тепер буде?

Такий карантин діятиме в Україні щонайменше три вихідних поспіль

В Україні відмовляються від адаптивного карантину та запроваджують обмеження «помаранчевої» зони на всій території держави. Додатково уряд запроваджує «карантин вихідного дня» з 14 листопада і щонайменше до 30 листопада. Пояснюємо, що змінюється.

Як повідомляє "Громадське", уряд ухвалив відповідне рішення на засіданні Кабміну 11 листопада.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що найкращий варіант для медичної системи — це запровадження локдауну на всій території України на три тижні. Однак цього не витримає економіка. Тому МОЗ рекомендує хоча б посилити карантинні обмеження.

Що змінюється?

В Україні відмовляються від адаптивного карантину та запроваджують обмеження помаранчевого рівня небезпеки на всій території держави.

Про карантин вихідного дня

Його запроваджують вже з цих вихідних — з 00:00 суботи, 14 листопада, до 00:00 понеділка, 16 листопада. Такий карантин діятиме в Україні щонайменше три вихідних поспіль.

Тоді заборонено працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Дозволяється робота:

громадського транспорту;

супермаркетів, 60% площі яких відведено під торгівлю продуктами;

аптек, ветеринарних аптек;

автозаправок, але без зон харчування;

заклади, які надають фінансові послуги, та заклади з ремонту.

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