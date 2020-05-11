Українці почали обмежувати себе у пересуваннях через пандемію - дослідження

Згідно з даними, що збирають Apple та Google, пересування машиною або пішки скорочується практично щодня

Населення України за останній тиждень скоротило пересування автомобілями або пішки на 4%. За останній місяць падіння становило 14%.

Про це йдеться у дослідженні Центру економічної стратегії, повідомляє "Економічна правда".

В рамках дослідження використали дані щодо вартості оренди житла, мобільності громадян, пошуку роботи і вакансії, оплати терміналами "ПриватБанку" і Приват24, а також споживання електроенергії.

Згідно з даними, що збирають Apple та Google, пересування машиною або пішки скорочується практично щодня. За останній тиждень падіння становило близько 4%, за місяць - близько 14%.

Робочі місця теж стали відвідувати рідше - падіння становить 8% за місяць. Аналітики вважають, що тут можуть мати місце декілька факторів - сезонне скорочення активності після вересня, нові карантинні заходи та зменшення пересування громадян як прояв обережності.

Фото: Економічна правда

Станом на 27 жовтня ринок праці дещо охолодився після активного вересня. За місяць щотижневе надходження нових вакансій впало на 8%, а нових резюме стали публікувати на 4% менше порівняно з кінцем вересня. Найбільше падіння нових вакансій у сфері ресторанного та готельного бізнесу, а також у сфері обслуговування. Споживання електрики скориговане на температуру трохи зросло за останній тиждень (+3%), хоча впродовж жовтня споживання було стабільним. Ще з кінця вересня споживання перебуває на рівні 2019 року, що може свідчити про відновлення економіки після карантину. Загалом з періоду найжорсткіших карантинних обмежень рівень використання електрики зріс на 23%. Ці дані уже скориговані на температуру повітря, тому цей фактор виключений. "Платіжна активність населення стабільна. Користування Приват24 та POS-терміналами зараз перебуває в горизонтальному коридорі. Початок жовтня був піком активності і за місяць кількість операцій через Приват24 впала на 11%. Проте за користуванням фізичними POS-терміналами у торгових точках ми не бачимо негативних трендів", - йдеться у результатах дослідження. Дані для трекера надали компанії Google, Apple, Work.ua, Rabota.ua, ЛУН, Укренерго, Dragon Capital та "ПриватБанк".

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