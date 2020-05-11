В Україні зафіксовано 9850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
м. Київ - 41373 випадки;
Вінницька область - 11644 випадки;
Волинська область - 14889 випадків;
Дніпропетровська область - 16600 випадків;
Донецька область - 12873 випадки;
Житомирська область - 16598 випадків;
Закарпатська область - 15849 випадків;
Запорізька область - 11750 випадків;
Івано-Франківська область - 22521 випадок;
Київська область - 18329 випадків;
Кіровоградська область - 2813 випадків;
Луганська область - 4104 випадки;
Львівська область - 32069 випадків;
Миколаївська область - 9306 випадків;
Одеська область - 26838 випадків;
Полтавська область - 11079 випадків;
Рівненська область - 20671 випадок;
Сумська область - 13196 випадків;
Тернопільська область - 21499 випадків;
Харківська область - 40330 випадків;
Херсонська область - 4852 випадки;
Хмельницька область - 17989 випадків;
Черкаська область - 10085 випадків;
Чернівецька область - 23708 випадків;
Чернігівська область - 9502 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (983), Харківській (771),Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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