В Україні зафіксовано 9850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало 8 378 пацієнтів

5 листопада (станом на 9:00) в Україні 430 467 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 193 летальних, 184 782 пацієнтів одужали.

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: м. Київ - 41373 випадки; Вінницька область - 11644 випадки; Волинська область - 14889 випадків; Дніпропетровська область - 16600 випадків; Донецька область - 12873 випадки; Житомирська область - 16598 випадків; Закарпатська область - 15849 випадків; Запорізька область - 11750 випадків; Івано-Франківська область - 22521 випадок; Київська область - 18329 випадків; Кіровоградська область - 2813 випадків; Луганська область - 4104 випадки; Львівська область - 32069 випадків; Миколаївська область - 9306 випадків; Одеська область - 26838 випадків; Полтавська область - 11079 випадків; Рівненська область - 20671 випадок; Сумська область - 13196 випадків; Тернопільська область - 21499 випадків; Харківська область - 40330 випадків; Херсонська область - 4852 випадки; Хмельницька область - 17989 випадків; Черкаська область - 10085 випадків; Чернівецька область - 23708 випадків; Чернігівська область - 9502 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (983), Харківській (771),Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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