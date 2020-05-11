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В Україні зафіксовано 9850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало 8 378 пацієнтів
5 листопада (станом на 9:00) в Україні 430 467 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 193 летальних, 184 782 пацієнтів одужали.
В Україні зафіксовано 9850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: 

м. Київ - 41373 випадки;

Вінницька область - 11644 випадки;

Волинська область - 14889 випадків;

Дніпропетровська область - 16600 випадків;

Донецька область - 12873 випадки;

Житомирська область - 16598 випадків;

Закарпатська область - 15849 випадків;

Запорізька область - 11750 випадків;

Івано-Франківська область - 22521 випадок;

Київська область - 18329 випадків;

Кіровоградська область - 2813 випадків;

Луганська область - 4104 випадки;

Львівська область - 32069 випадків;

Миколаївська область - 9306 випадків;

Одеська область - 26838 випадків;

Полтавська область - 11079 випадків;

Рівненська область - 20671 випадок;

Сумська область - 13196 випадків;

Тернопільська область - 21499 випадків;

Харківська область - 40330 випадків;

Херсонська область - 4852 випадки;

Хмельницька область - 17989 випадків;

Черкаська область - 10085 випадків;

Чернівецька область - 23708 випадків;

Чернігівська область - 9502 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (983), Харківській (771),Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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05 11 2020 10:52
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