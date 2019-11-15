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Львівські залізничники майнили криптовалюту за рахунок "Укрзалізниці"

Для цього використовували понад 100 комп'ютерів
Працівники Львівської залізниці організували майнингову ферму біткойнів, яка працювала за рахунок електроенергії "Укрзалізниці".
Львівські залізничники майнили криптовалюту за рахунок "Укрзалізниці" UA|TV

Орієнтовна сума збитків підприємства, завданих з початку 2019 року, становила мільйон гривень, повідомили в пресслужбі УЗ, передає LB.ua.

"Під час обшуку приміщення, де розміщувалася так звана ферма, виявлено понад 100 одиниць комп'ютерного обладнання, яке здійснювало генерування біткойнів. Техніка була приєднана до електромережі "Укрзалізниці", - пояснив директор департаменту економічної та інформаційної безпеки УЗ Олег Назарук.

Він підкреслив, що українське законодавство забороняє випуск і обіг криптовалюти на території України.

Нагадаємо, що привокзальну площу, пасажирський термінал та готель на Харківському вокзалі планують передати в концесію - це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів держвласності у тимчасове користування приватним підприємствам. За попередніми оцінками, вартість непрофільних активів складає понад 10 млрд гривень.

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15 11 2019 13:00
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