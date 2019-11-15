Львівські залізничники майнили криптовалюту за рахунок "Укрзалізниці"
Орієнтовна сума збитків підприємства, завданих з початку 2019 року, становила мільйон гривень, повідомили в пресслужбі УЗ, передає LB.ua.
"Під час обшуку приміщення, де розміщувалася так звана ферма, виявлено понад 100 одиниць комп'ютерного обладнання, яке здійснювало генерування біткойнів. Техніка була приєднана до електромережі "Укрзалізниці", - пояснив директор департаменту економічної та інформаційної безпеки УЗ Олег Назарук.
Він підкреслив, що українське законодавство забороняє випуск і обіг криптовалюти на території України.
Нагадаємо, що привокзальну площу, пасажирський термінал та готель на Харківському вокзалі планують передати в концесію - це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів держвласності у тимчасове користування приватним підприємствам. За попередніми оцінками, вартість непрофільних активів складає понад 10 млрд гривень.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків