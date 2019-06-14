Львівський режисер отримав престижні нагороди за фільм про Чорнобиль

Не минуло й кількох тижнів, як фільм Львівського режисера Олександра Денисенка "WONDERWALL" отримав 5 нагород в США за один вікенд, як фільм знову візначили кількома престижними нагородами у Нью Йорку, Лос-Анджелесі та Лондоні.

WONDERWALL – розповідає про дивовижну силу кохання, яке допомагає подолати біль втрати коханої людини. Це історія звичайного юнака, що страждає, втративши кохану через радіаційне опромінення. Герой, досліджуючи пост-апокаліптичний світ Чорнобиля, отримує шанс знайти відповідь на невимовне горе, що з'їдає його зсередини, та осягнути свободу, – натхнення жити й бути щасливим.

Автори прагнуть показати Чорнобиль з емоційно нової точки зору – без домінування страху й тривоги, з якими він асоціюється: "Ми хочемо дати надію й зігріти промінчиком світла серця, які заполонило горе втрати".

У Нью Йорку WONDERWALL удостоїли найпрестижнішої нагороди "Princeton Tiger Award", якою журі фестивалю відзначає фільм, що передає месидж в екстраординоарний спосіб. The Nassau Film Festival вважається одним з кращих короткометражних фестивалиів Америки, та одним з топ-100 у світі!

В Лос-Анджелесі, під час кінофестивалю The Valley Film Festival, WONDERWALL відзначили як "Найкращий Музичний Фільм", а в Лондоні, під час North European Film Festival, фільм нагородили за "Найкращу Операторську Роботу"!

На сьогодні WONDERWALL є лауреатом понад 20 нагород з усього світу, та учасником конкурсних програм понад 40 кінофестивалів (США, Канада, Великобританія, Австралія, Португалія, Франція, Ізраїль, Німеччина, Австрія та ін.).

Олександр Денисенко - режисер, лауреат численних міжнародних нагород та відзнак, учень та асистент лауреата Оскара - Анджея Вайди.