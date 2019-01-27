CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЛьвів'яни прийшли до міської Ратуші та протестують проти підвищення вартості проїзду у маршрутках з 1 лютого.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Львів'яни протестують біля Ратуші проти підвищення вартості проїзду
Відповідно до рішення Львівської міськради, проїзд у маршрутках зросте з 5 до 7 гривень
Фото: 032.ua
Відповідно до рішення Львівської міськради, проїзд у маршрутках зросте з 5 до 7 гривень. Утім, приватні перевізники згодились безкоштовно перевозити пенсіонерів та осіб з інвалідністю 3-ї групи. Раніше вони відмовлялись возити пільговиків, повідомляє "Радіо свобода".
Близько 20 учасників протесту домовились про зустріч через соціальні мережі. На їхню думку, підняття вартості проїзду є необґрунтоване.
Учасники протесту вимагають від міської ради провести повторні громадські слухання "щодо" вартості проїзду у маршрутках.
Нагадаємо, що у електротранспорті Львова запроваджують нові форми оплати проїзду, зокрема, оплата через SMS-повідомлення та bluetooth.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 01 2019 18:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- Хадашим. Історія однієї синагогиЇї не знищили у XX столітті, але руйнують зараз
- Перший англомовний театр для ветеранів і волонтерів АТО від засновників школи English Аmong Рeople"Рішення про те, що ветеранам потрібен театр, прийшло до мене після перегляду вистави британського театру "Дванадцята ніч" Вільяма Шекспіра у сучасній обробці. Там була тільки любов та комедія. Саме цього бракує багатьом хлопцям та дівчатам. Я переконаний, що реабілітація через творчість – є найпотужнішим важелем для переходу до мирного та цивільного життя"