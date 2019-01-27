Львів'яни протестують біля Ратуші проти підвищення вартості проїзду

Відповідно до рішення Львівської міськради, проїзд у маршрутках зросте з 5 до 7 гривень

Львів'яни прийшли до міської Ратуші та протестують проти підвищення вартості проїзду у маршрутках з 1 лютого.

Відповідно до рішення Львівської міськради, проїзд у маршрутках зросте з 5 до 7 гривень. Утім, приватні перевізники згодились безкоштовно перевозити пенсіонерів та осіб з інвалідністю 3-ї групи. Раніше вони відмовлялись возити пільговиків, повідомляє "Радіо свобода".

Близько 20 учасників протесту домовились про зустріч через соціальні мережі. На їхню думку, підняття вартості проїзду є необґрунтоване.

Учасники протесту вимагають від міської ради провести повторні громадські слухання "щодо" вартості проїзду у маршрутках.

Нагадаємо, що у електротранспорті Львова запроваджують нові форми оплати проїзду, зокрема, оплата через SMS-повідомлення та bluetooth.