Ляльці Барбі виповнилося 60 років

Уперше її презентували на Нью-Йоркському ярмарку іграшок 9 березня 1959 року

Ляльці Барбі 9 березня виповнилося 60 років.

З нагоди 60-річчя Барбі Mattel випустила колекцію з 20 ляльок, присвячених надихаючим жінкам, зокрема японській тенісистці Осаці Наомі та британській моделі, активістці Адвоа Абоа, повідомляє Reuters.

Також компанія випустила 6 ляльок в образах астронавток, льотчиць, журналісток, політикинь, пожежниць і спортсменок. Це саме ті сфери, на думку виробника, у яких жінки ще мало презентовані.

У своєму Instagram тенісистка Наомі Осака опублікувала фото іграшки та висловила захоплення.

"Для мене велика честь бути обраною як модель Барбі, щоб надихати нове покоління дівчаток. Це нереальне відчуття, тому що в дитинстві я грала в Барбі і ніколи не думала, що ця лялька може бути зроблена за моєю зовнішністю", - написала Осака.

За 60 років еволюції Барбі отримала близько 200 образів. Зокрема, лялька була хіругинею та розробницею відеоігор, а її першим одягом був чорно-білий смугастий купальник.

Після критики щодо того, що лялька показує нереалістичний образ дівчини, компанія-виробник Mattel додала більше відтінків шкіри, форми тіла та навіть створила ляльок у хіджабах.

Нагадаємо, виробник іграшок Mattel презентував нову серію Барбі, серед яких є ляльки на інвалідному візку і з протезом ноги. Компанія намагається показати, що краса може бути різноманітною.