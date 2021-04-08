На честь розробниці вакцини проти коронавірусу створили ляльку Барбі

"Я хочу, щоб моя лялька показала дітям професію вакцинолога, про яку вони могли не знати", - сказала Сара Гілберт

Компанія Mattel представила ляльку Барбі, прототипом якої стала професорка Оксфордського університету Сара Гілберт - вона очолила групу науковців, які розробляли вакцину проти коронавірусу AstraZeneca.

Про це повідомляє BBC, зазначає "Громадське".

Спершу науковиця сприйняла створення ляльки на її честь "чимось дуже дивним" але згодом змінила думку. Гілберт сподівається, що лялька надихатиме дівчаток займатися наукою.

"Я хочу, щоб моя лялька показала дітям професію вакцинолога, про яку вони могли не знати", - сказала Сара Гілберт.

Mattel створила серію із п'яти ляльок на честь жінок, які працюють у науці, технологіях та математиці. Крім Гілберт, свої ляльки отримали американські, австралійські, бразильські медики.

Фото: Твіттер ВВС Hereford&Worcester

Міжнародна керівниця відділу ляльок Барбі у Mattel Ліза Макнайт сказала, що компанія хоче, аби наступні покоління дітей брали приклад із героїв, які протистояли пандемії. Вакцинолог Сара Гілберт очолила команду з розробки вакцини проти коронавірусу на початку 2020 року. Наразі вакцина AstraZeneca, над якою вони працювали, використовується по всьому світу, зокрема й в Україні. "Сподіваюся, що діти, які побачать мою ляльку, зрозуміють, наскільки життєво важлива кар'єра в науці, як вона допомагає навколишньому світу", - сказала науковиця.

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