Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

На честь розробниці вакцини проти коронавірусу створили ляльку Барбі

"Я хочу, щоб моя лялька показала дітям професію вакцинолога, про яку вони могли не знати", - сказала Сара Гілберт
Компанія Mattel представила ляльку Барбі, прототипом якої стала професорка Оксфордського університету Сара Гілберт - вона очолила групу науковців, які розробляли вакцину проти коронавірусу AstraZeneca.
На честь розробниці вакцини проти коронавірусу створили ляльку Барбі Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє BBC, зазначає "Громадське".

Спершу науковиця сприйняла створення ляльки на її честь "чимось дуже дивним" але згодом змінила думку. Гілберт сподівається, що лялька надихатиме дівчаток займатися наукою.

"Я хочу, щоб моя лялька показала дітям професію вакцинолога, про яку вони могли не знати", - сказала Сара Гілберт.

Mattel створила серію із п'яти ляльок на честь жінок, які працюють у науці, технологіях та математиці. Крім Гілберт, свої ляльки отримали американські, австралійські, бразильські медики.

Фото: Твіттер ВВС Hereford&Worcester

Міжнародна керівниця відділу ляльок Барбі у Mattel Ліза Макнайт сказала, що компанія хоче, аби наступні покоління дітей брали приклад із героїв, які протистояли пандемії.

Вакцинолог Сара Гілберт очолила команду з розробки вакцини проти коронавірусу на початку 2020 року. Наразі вакцина AstraZeneca, над якою вони працювали, використовується по всьому світу, зокрема й в Україні.

"Сподіваюся, що діти, які побачать мою ляльку, зрозуміють, наскільки життєво важлива кар'єра в науці, як вона допомагає навколишньому світу", - сказала науковиця.

Читайте також: Ляльки Барбі перетворили на образи відомих українок: від Лесі Українки до Alyona Alyona

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 08 2021 14:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кріосфера Землі значно зменшилася через глобальне потепління

Кріосфера Землі значно зменшилася через глобальне потепління

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.