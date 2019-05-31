Ляшко і Парубій: У Зеленського показали цензуровану стенограму

"Дуже прикро, коли починається президентство з антиконституційних указів і з неправди"

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко та спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявляють, що Адміністрація президента оприлюднила цензуровану стенограму зустрічі президента Володимира Зеленського з головами фракцій.

"Учора Адміністрація президента нарешті оприлюднила стенограму зустрічі президента Зеленського з лідерами парламентських фракцій. Я уважно ознайомився з цією стенограмою і стверджую, що ця стенограма оприлюднена в цензурованому вигляді", - заявив Ляшко на засіданні парламенту 31 травня, інформує "Українська правда".

Він відзначив, що вирізали зокрема його розмову про те, що якщо "Зеленський порушуватиме закон, то його, як Піночета, доганятимуть усе життя".

"У цій стенограмі цього уривка немає. Я звертаюсь до президента Зеленського – ви розказували про прозорість. Якщо ви такий прихильник прозорості, то для чого запроваджуєте цензуру?", - сказав Ляшко і вимагав оприлюднити повне відео зустрічі з лідерами фракцій і повну стенограму.

"Бо я пам’ятаю, про що говорили, то у виступі голови парламенту теж вирізані деякі частини", - підсумував Ляшко.

Про те, що оприлюднена стенограма цензурована, заявив і Парубій.

"Хочу підтвердити, що справді у стенограмі є деякі перекручення тексту, вилучені деякі речення. Але навіть з тими змінами, кожен хто прочитав стенограму, може підтвердити чітко і відповідально, що ніякої домовленості про закриті списки на нараді не було досягнуто. Жодної. І те що було заявлено про домовленість з головами фракцій про відкриті списки – це відверта неправда", - заявив Парубій.

Він додав, що "дуже прикро, коли починається президентство з антиконституційних указів і з неправди".

"І це може прочитати будь-яка людина. Більшість фракцій виступали за відкриті списки і не давали підтвердження на ідею Богдана (Андрій Богдан, голова АП – ред.) про те, що необхідно зробити закриті списки", - сказав Парубій.

Він також додав, що сама призначення Богдана усупереч закону про люстрацію "для всіх, хто від Майдану і до сьогодні боровся за зміни в країни, є просто ляпасом в обличчя".

Також, перша віце-спікерка Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє, що лідери фракцій "Блоку Петра Порошенка" та "Народного фронту" не погоджувалися на вибори з закритими списками під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 21 травня.

За її словами, вони недарма наполягали на оприлюдненні стенограми консультацій в АП.