Ляшко увірвався на засідання уряду і влаштував скандал через Коболєва, - ВІДЕО

Лідер фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко увірвався зі своїми депутатами на засідання Кабінету міністрів і влаштував скандал через плани уряду продовжити контракт з головою правління "Нафтогазу України" Андрієм Коболєва.

"Наша вимога до уряду - не продовжувати контракт з головою Нафтогазу Коболєва, поки півтора мільярда гривень премій, які вони собі виписали, вивели в офшори, не повернуться в Україну", - заявив Ляшко після перепалки з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Прем'єр у відповідь сказав, що Ляшко зі своєю недоторканністю надійшов "меганекультурно", увірвавшись на засідання уряду.

Після цього суперечка перейшов на пенсії, соціалку і тарифи на комунальні тарифи.

Нагадаємо, що контракт з Коболєвєм та іншими членами правління буде продовжений на один рік до 20 березня 2020 року.

Кабінет міністрів погодив з наглядовою радою "Нафтогазу" три ключових умови, на яких продовжується контракт з правлінням компанії.

Це створення сертифікованого оператора ГТС з 1 січня 2020 року, збільшення видобутку природного газу до 18 млрд кубометрів і відсутність у менеджменту будь-яких бонусів, винагород і зниження зарплати в два рази в порівнянні з попереднім контрактом.