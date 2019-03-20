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Ляшко увірвався на засідання уряду і влаштував скандал через Коболєва, - ВІДЕО

"На якій підставі ви продовжили контракт злодюги Коболєва?"
Лідер фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко увірвався зі своїми депутатами на засідання Кабінету міністрів і влаштував скандал через плани уряду продовжити контракт з головою правління "Нафтогазу України" Андрієм Коболєва.
Ляшко увірвався на засідання уряду і влаштував скандал через Коболєва, - ВІДЕО Фото: скріншот з відео

"Наша вимога до уряду - не продовжувати контракт з головою Нафтогазу Коболєва, поки півтора мільярда гривень премій, які вони собі виписали, вивели в офшори, не повернуться в Україну", - заявив Ляшко після перепалки з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Прем'єр у відповідь сказав, що Ляшко зі своєю недоторканністю надійшов "меганекультурно", увірвавшись на засідання уряду.

Після цього суперечка перейшов на пенсії, соціалку і тарифи на комунальні тарифи.

Нагадаємо, що контракт з Коболєвєм та іншими членами правління буде продовжений на один рік до 20 березня 2020 року.

Кабінет міністрів погодив з наглядовою радою "Нафтогазу" три ключових умови, на яких продовжується контракт з правлінням компанії.

Це створення сертифікованого оператора ГТС з 1 січня 2020 року, збільшення видобутку природного газу до 18 млрд кубометрів і відсутність у менеджменту будь-яких бонусів, винагород і зниження зарплати в два рази в порівнянні з попереднім контрактом.

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20 03 2019 11:58
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