Ляшко увірвався на засідання уряду і влаштував скандал через Коболєва, - ВІДЕО
"Наша вимога до уряду - не продовжувати контракт з головою Нафтогазу Коболєва, поки півтора мільярда гривень премій, які вони собі виписали, вивели в офшори, не повернуться в Україну", - заявив Ляшко після перепалки з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.
Прем'єр у відповідь сказав, що Ляшко зі своєю недоторканністю надійшов "меганекультурно", увірвавшись на засідання уряду.
Після цього суперечка перейшов на пенсії, соціалку і тарифи на комунальні тарифи.
Нагадаємо, що контракт з Коболєвєм та іншими членами правління буде продовжений на один рік до 20 березня 2020 року.
Кабінет міністрів погодив з наглядовою радою "Нафтогазу" три ключових умови, на яких продовжується контракт з правлінням компанії.
Це створення сертифікованого оператора ГТС з 1 січня 2020 року, збільшення видобутку природного газу до 18 млрд кубометрів і відсутність у менеджменту будь-яких бонусів, винагород і зниження зарплати в два рази в порівнянні з попереднім контрактом.
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