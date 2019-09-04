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Ляшко, який набрав 5%, у другому турі нікого не підтримує

Ляшко пояснив таку позицію тим, що кандидати, які претендують на посаду глави держави, змагаються не ідеями та програмами, а аналізами
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко, який брав участь у першому турі президентських виборів, заявив, що він і його соратники не підтримують жодного з кандидатів у президенти у другому турі.
Ляшко, який набрав 5%, у другому турі нікого не підтримує Фото: facebook.com/O.Liashko

"Ні я, ні моя команда не підтримуємо жодного кандидата, нікого з тих, що сьогодні є, ми не підтримуємо", - заявив Ляшко, повідомляє "Українська правда".

Ляшко пояснив таку позицію тим, що кандидати, які претендують на посаду глави держави, змагаються не ідеями та програмами, а аналізами.

Нагадаємо, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко проголосував на виборах президента і показав на камери бюлетень зі своїм голосом, чим порушив українське законодавство.

Громадська організація "Комітет виборців України" відреагувала на поведінку кандидата й нагадала, що Ляшко порушив таємницю голосування. Адже стаття 7 закону "Про вибори Президента України" визначає, що голосування на виборах є таємним.

Державне бюро розслідувань не вважає порушенням демонстрацію головою Радикальної партії Олегом Ляшком заповненого бюлетеня після голосування на виборах президента і відмовилося відкривати кримінальне провадження.

 

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09 04 2019 14:13
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