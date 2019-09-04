Ляшко, який набрав 5%, у другому турі нікого не підтримує

Ляшко пояснив таку позицію тим, що кандидати, які претендують на посаду глави держави, змагаються не ідеями та програмами, а аналізами

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко, який брав участь у першому турі президентських виборів, заявив, що він і його соратники не підтримують жодного з кандидатів у президенти у другому турі.

"Ні я, ні моя команда не підтримуємо жодного кандидата, нікого з тих, що сьогодні є, ми не підтримуємо", - заявив Ляшко, повідомляє "Українська правда".

Ляшко пояснив таку позицію тим, що кандидати, які претендують на посаду глави держави, змагаються не ідеями та програмами, а аналізами.

Нагадаємо, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко проголосував на виборах президента і показав на камери бюлетень зі своїм голосом, чим порушив українське законодавство.