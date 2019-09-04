Ляшко, який набрав 5%, у другому турі нікого не підтримує
"Ні я, ні моя команда не підтримуємо жодного кандидата, нікого з тих, що сьогодні є, ми не підтримуємо", - заявив Ляшко, повідомляє "Українська правда".
Ляшко пояснив таку позицію тим, що кандидати, які претендують на посаду глави держави, змагаються не ідеями та програмами, а аналізами.
Нагадаємо, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко проголосував на виборах президента і показав на камери бюлетень зі своїм голосом, чим порушив українське законодавство.
Громадська організація "Комітет виборців України" відреагувала на поведінку кандидата й нагадала, що Ляшко порушив таємницю голосування. Адже стаття 7 закону "Про вибори Президента України" визначає, що голосування на виборах є таємним.
Державне бюро розслідувань не вважає порушенням демонстрацію головою Радикальної партії Олегом Ляшком заповненого бюлетеня після голосування на виборах президента і відмовилося відкривати кримінальне провадження.
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