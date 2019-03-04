Ляшко "злив" у мережу особисті телефони Коломойського, Зеленського і гендиректора "1+1"
Як написав Ляшко у Facebook, так він вчинив, тому що хтось із співробітників телеканалу опублікував у мережі його телефон.
"Якась ідіотка з "Плюсів" злила мій номер телефона в інтернет і вже другий день мене спамлять тисячами повідомлень і дзвінками з усього колишнього СРСР. Тому вимушений буду змінити номер, який у мене з 1998 року. До речі, хто хоче поговорити з Коломойським, Зеленським, Ткаченком - ось їх телефони. Дзвоніть, пишіть на здоров‘я!", - написав Ляшко.
Нагадаємо, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко проголосував на виборах президента і показав на камери бюлетень зі своїм голосом, чим порушив українське законодавство.
Громадська організація "Комітет виборців України" відреагувала на поведінку кандидата й нагадала, що Ляшко порушив таємницю голосування. Адже стаття 7 закону "Про вибори Президента України" визначає, що голосування на виборах є таємним.
Державне бюро розслідувань не вважає порушенням демонстрацію головою Радикальної партії Олегом Ляшком заповненого бюлетеня після голосування на виборах президента і відмовилося відкривати кримінальне провадження.
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