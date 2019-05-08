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Липень став найспекотнішим місяцем за історію спостережень

Водночас температура в 2019 році на 0,56 градуса більше, ніж середня температура між 1981 та 2010 роком
Середня температура на Землі в липні 2019 року побила попередній рекорд, встановлений у липні 2016 року.
Липень став найспекотнішим місяцем за історію спостережень фото: nichedatafactory.com

Це означає, що цьогорічний липень став найспекотнішим місяцем в історії спостережень за погодою, повідомляє "Interfax-Україна", з посиланням на Copernicus.

Дослідники підкреслюють, що липень традиційно є найтеплішим місяцем року. Але різниця в 0,04 градуса між липневою температурою 2016 та 2019 років є незначною, зазначає Copernicus. Водночас температура в 2019 році на 0,56 градуса більше, ніж середня температура між 1981 та 2010 роком, а також на 1,2 градуса тепліше, ніж у доіндустріальні часи.

За даними організації, червень 2019 року також був найспекотнішим в історії спостережень за погодою. У своїх дослідженнях Copernicus, яку фінансує ЄС, спирається на супутникові дані.

Нагадаємо, що біля Філіппін перекинулися три пороми, загинули 25 осіб.

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