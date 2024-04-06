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Литва передала Бронетранспортери М577 Україні

06 квітня 2024, 18:11
Литва передала Бронетранспортери М577 Україні
Фото: з вільного доступу
Точна кількість переданих бронемашин не відомва, але у відомсві сказали, що безперервна підтримка України є стратегічною метою Литви.

Про це сьогодні повідомило Міноборони Литви. 

"Озброєння та техніка, які ми й наші союзники надаємо, роблять вирішальний внесок у боротьбу України за незалежність та безпеку Європи загалом. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно", – йдеться в заяві литовського МО.

Вільнюс вже розробив довгостроковий план підтримки України. Він передбачає пакет військової допомоги Києву в розмірі 200 млн євро на нові закупівлі в період 2024-2026 років.

Від початку повномасштабної війни Литва надала Україні військову допомогу на 605 млн євро.

Крім того, Литва виділить €2 млн на закупівлю FPV-дронів для України.

 
Литвапідтримка УкраїниБронетранспортери М577

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