Литва передала Україні новий пакет військової допомоги

Пожертву було доставлено в Україну литовськими Збройними силами.

Литва продовжує безперебійне постачання військової допомоги Україні. Так, сьогодні Вільнюс передав нову партію генераторів, польових ліжок і сухих пайків.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Литви.

Стаціонарні дизель-генератори потужністю 160 кВт призначені для вироблення електроенергії та забезпечення нею об'єктів у місцях, де відсутні або перервані лінії електропередачі. Генератори оснащені обладнанням, яке автоматично вмикає двигун генератора в разі припинення подачі електроенергії від стаціонарної електромережі та вимикає його в разі відновлення подачі.

При повному навантаженні генератор може безперервно працювати не менше 8 годин. Генератори захищені від впливу довкілля і можуть експлуатуватися за температури навколишнього середовища -30 градусів або +40.

Пожертву було доставлено в Україну литовськими Збройними силами.

Литва є одним із союзників України, який допомагає Києву не лише зброєю та військовою технікою, а й навчає українських військових.

Нагадаємо, Фінляндія сьогодні, 17 листопада, схвалила виділення Україні 20-го пакета військової допомоги.

Уряд Нідерландів також виділив $2,2 млрд на військову допомогу Україні у 2024 році.