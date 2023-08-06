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Литва починає військові навчання

06 серпня 2023, 09:09
Литва починає військові навчання
Збройні сили Литви розпочинають військові навчання у рамках перевірки бойової готовності

Про це повідомляється на сайті Збройних сил Литви.

Мета навчань - покращення взаємодії військових підрозділів, відпрацювання передислокації з місць постійної дислокації до районів операцій і виконання поставлених завдань, а також практична перевірка взаємодії між різними підрозділами та іншими установами. Може спостерігатися рух військової техніки дорогами країни.

В навчанні візмуть участь військовослужбовці різних родів військ Збройних сил Литви, які тренуватимуться на полігонах і в цивільних районах.

Наразі тривають навчання "Королівський удар 2023" гусарського батальйону ім. Короля Міндаугаса Піхотної бригади Geležinis Vilkas (Залізний вовк). У них беруть участь приблизно 600 військовослужбовців і бойова техніка.

Кожного року під час навчань місто Паневежис і Паневежиський район оголошуються навчальною територією для імітації бойових дій. Сценарій навчань майже не змінюється, але основна мета залишається незмінною – уміння контролювати безпекову ситуацію, відпрацювання міжвідомчої взаємодії та взаємодії з усіма підрозділами-учасниками навчань.

Також стало відомо, що американський атомний підводний човен прибув до Австралії для навчання.
Литвавійськові навчання

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