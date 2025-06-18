Литва викликала посла рф через ракетні удари по Києву та українських містах

У МЗС Литви висловили рішучий протест у зв’язку з інтенсивними атаками російських збройних сил на мирне населення України.

Тимчасовий повірений у справах росії в Литві був викликаний до Міністерства закордонних справ Литви після масштабного ракетного удару по Києву, що призвів до десятків жертв.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву литовського зовнішньополітичного відомства.

У МЗС Литви висловили рішучий протест у зв’язку з інтенсивними атаками російських збройних сил на мирне населення України. Зокрема, йдеться про застосування касетних боєприпасів під час обстрілів Києва, Одеси, Запоріжжя та інших регіонів.

У ноті протесту також засуджено заяву Міноборони росії, яка безпідставно стверджує, що всі заплановані цілі були знищені. Литовське відомство підкреслило, що акти агресії росії проти цивільних порушують міжнародне гуманітарне право і є воєнними злочинами, за які не існує строку давності при притягненні винних до відповідальності.

Литва закликала міжнародну спільноту посилити тиск на росію з метою припинення військових злочинів і захисту мирного населення України.

У ніч на 17 червня росіяни запустили по Україні 472 ракети та дрони. Основний удар окупанти спрямували на Київ.

Загалом у Києві станом на ранок 18 червня 22 людина загинула, ще 134 постраждали.

Через масований російський обстріл Україна надіслала запит про проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН.