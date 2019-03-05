Литва заборонила в’їзд Лєпсу

Віце-міністр закордонних справ Дарюс Скусявічюс сказав, що Лєпса запропонували внести в цей список "після консультацій з союзниками"

Литва оголосила персоною нон грата російського виконавця Григорія Лєпса, якого підозрюють у зв'язках з кримінальним світом.

Санкції вступили в силу на підставі списку Магнітського, який дозволяє включати в "чорний список" осіб, пов'язаних з корупцією, відмиванням грошей та порушеннями прав людини. Відповідне рішення підписав міністр внутрішніх справ Литви Еймутіс Місюнас після звернення глави МЗС Лінаса Лінкявічюса. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на портал Delfi.

"З урахуванням звернення глави МЗС, підтверджуємо, що міністр внутрішніх справ Литви Еймутіс Місюнас 30 квітня підписав наказ, що забороняє в'їзд цій особі на територію Литовської Республіки", – сказала представниця глави МВС Єва Дірмайте.

Віце-міністр закордонних справ Дарюс Скусявічюс сказав, що Лєпса запропонували внести в цей список "після консультацій з союзниками".

"Нам здається, що те, що йому інкримінують в США, - достатній привід для внесення в наш список", - сказав Скусявічюс.

Внести Лепса в "чорний список" пропонували і депутати-консерватори Інгріда Шимоніте, Аудронюс Ажубаліс і Лаурінас Кащюнас. Виконавець приїжджав до Литви з концертом у березні 2019 року.

Нагадаємо, що країни Європейського Союзу остаточно схвалили реформу законодавства про захист авторських прав, що викликала глибокі розбіжності.