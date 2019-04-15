Євросоюз таки ухвалив реформу законодавства про авторські права

Новий закон передбачає плату за користування посиланнями, а також за поширення мультимедійного контенту

Країни Європейського Союзу остаточно схвалили реформу законодавства про захист авторських прав, що викликала глибокі розбіжності.

Після тривалого узгодження позицій більшість країн ЄС, у тому числі Німеччина, 15 квітня проголосували на підтримку суперечливої реформи, повідомляє DW.

Мета реформи - адаптувати законодавство до сучасних цифрових моделей і подбати про те, щоб видавництва, ЗМІ та працівники сфери мистецтва отримували адекватну винагороду за використання їхньої продукції. Особливі суперечки викликали два пункти - стаття 11 та стаття 17.

Стаття 11 передбачає введення законодавчих норм, які зобов'яжуть Google та інші пошукові платформи платити за показ в інтернеті витягів зі статей та інших матеріалів. Стаття 17 зобов'язує такі онлайн-платформи, як YouTube і Instagram платити працівникам сфери мистецтва й іншим власникам авторських прав за поширення їхніх пісень і відео.

Для того, щоб виключити порушення, на такі платформи пропонують встановити фільтри - спеціальне програмне забезпечення, яке буде перевіряти контент на дотримання нових норм захисту авторських прав уже під час вивантаження контента.

Нагадаємо, в березні Європейський парламент підтримав директиву щодо реформи авторського права, яка модернізує епоху цифрових технологій. Тоді її підтримали 348 євродепутатів. Також представники Євросоюзу, Єврокомісії і Європарламенту досягли угоди щодо реформи авторського права в ЄС.

В Європейському Союзі 25 травня 2018 року набули чинності нові правила щодо захисту даних – Загальний регламент захисту даних (GDPR).

Відтак, "Вікіпедія" призупинила роботу версій кількома європейськими мовами на знак протесту проти намірів влади ЄС затвердити директиву про захист авторського права в інтернеті.