Євросоюз таки ухвалив реформу законодавства про авторські права
Після тривалого узгодження позицій більшість країн ЄС, у тому числі Німеччина, 15 квітня проголосували на підтримку суперечливої реформи, повідомляє DW.
Мета реформи - адаптувати законодавство до сучасних цифрових моделей і подбати про те, щоб видавництва, ЗМІ та працівники сфери мистецтва отримували адекватну винагороду за використання їхньої продукції. Особливі суперечки викликали два пункти - стаття 11 та стаття 17.
Стаття 11 передбачає введення законодавчих норм, які зобов'яжуть Google та інші пошукові платформи платити за показ в інтернеті витягів зі статей та інших матеріалів. Стаття 17 зобов'язує такі онлайн-платформи, як YouTube і Instagram платити працівникам сфери мистецтва й іншим власникам авторських прав за поширення їхніх пісень і відео.
Для того, щоб виключити порушення, на такі платформи пропонують встановити фільтри - спеціальне програмне забезпечення, яке буде перевіряти контент на дотримання нових норм захисту авторських прав уже під час вивантаження контента.
Нагадаємо, в березні Європейський парламент підтримав директиву щодо реформи авторського права, яка модернізує епоху цифрових технологій. Тоді її підтримали 348 євродепутатів. Також представники Євросоюзу, Єврокомісії і Європарламенту досягли угоди щодо реформи авторського права в ЄС.
В Європейському Союзі 25 травня 2018 року набули чинності нові правила щодо захисту даних – Загальний регламент захисту даних (GDPR).
Відтак, "Вікіпедія" призупинила роботу версій кількома європейськими мовами на знак протесту проти намірів влади ЄС затвердити директиву про захист авторського права в інтернеті.
Влітку депутати Європарламенту відхилили директиву про авторське право в інтернеті.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року
- ВІДЕО Поліція Лондона затримала Джуліана Ассанжа, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО ЗМІ опублікували відео, як український снайпер ліквідовує бойовика на Донбасі
- "Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість""Треба максимально щасливо жити, чимось займатися. І головне – не жаліти себе і не намагатися розчулити когось. Одразу налаштувати себе, що треба зосередитися на технічних моментах – нема рук, а як мені самому їсти? Я показав, щоб мені пришили ложку до напульсника, напульсник одягав на культю, все – їв сам"
- Маятник Фуко для України