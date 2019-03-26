Європарламент схвалив директиву щодо авторського права в інтернеті

Нові правила передбачають додаткові права для ЗМІ у зв’язку з використанням їхніх публікацій онлайн-платформами

Європейський парламент підтримав директиву щодо авторського права в інтернеті.

За неї проголосували 348 євродепутатів, 278 були проти, повідомляє Громадське з посиланням на BBC.

У Європарламенті заявили, що ухвалення документа є "важливим кроком до виправлення ситуації, в якій кілька компаній заробили величезні суми грошей і при цьому не виплачували належним чином винагороди тисячам журналістів і креативників, від роботи яких вони залежать".

Нові правила передбачають додаткові права для ЗМІ у зв’язку з використанням їхніх публікацій онлайн-платформами.

Суперечки довкола документа викликали дві статті:

стаття 11 стверджує, що пошукові системи та інтернет-платформи мають отримувати дозвіл від медіа на демонстрацію їхніх новин користувачам та платити за використання посилань з новинних веб-сайтів;

стаття 13, яка передбачає відповідальність для інтернет-гігантів за порушення користувачами авторських прав на їхніх платформах.

Чимало митців, які є прибічниками директиви, стверджують, що нові правила забезпечать їм чесну винагороду. Водночас інші застерігають, що нові правила знищать генерований користувачами контент.

Нові правила не стосуватимуться публікацій, розміщених некомерційним способом в онлайн-енциклопедіях, як Вікіпедія або GitHub. Також документ дозволяє безкоштовно використовувати матеріали, захищені авторським правом, для збереження культурної спадщини.

Аби директива стала частиною національного законодавства, її мають ратифікувати парламенти держав-членів ЄС.

Нагадаємо, в Європейському Союзі 25 травня 2018 р. набули чинності нові правила щодо захисту даних – Загальний регламент захисту даних (GDPR).

Відтак, "Вікіпедія" призупинила роботу версій кількома європейськими мовами на знак протесту проти намірів влади ЄС затвердити директиву про захист авторського права в інтернеті.