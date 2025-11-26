Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Європарламент схвалив історичну оборонну програму з фінансуванням для України

26 листопада 2025, 21:02
Фото: reuters.com
Окрім прямої фінансової підтримки, Україна зможе брати участь у спільних оборонних проєктах країн ЄС.

Європейський парламент 25 листопада схвалив закон, який запускає першу в історії Євросоюзу Європейську програму оборонної промисловості (EDIP). Документ передбачає виділення 300 мільйонів євро на підтримку українського оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє Європарламент.

Рішення підтримали 457 євродепутатів, 148 проголосували проти, ще 33 утрималися. Тепер програму мають ратифікувати та імплементувати національні парламенти країн ЄС.

У Європарламенті зазначили, що новий закон покликаний зміцнити оборонну промисловість Євросоюзу, розширити спільні європейські закупівлі озброєння, збільшити виробництво оборонної продукції та посилити підтримку України.

Що передбачає програма EDIP

EDIP має бюджет у 1,5 мільярда євро. З них:

  • 300 млн євро буде спрямовано на підтримку української оборонної промисловості;
  • 150 млн євро — до спеціального інструменту FAST, створеного для прискорення трансформації ланцюгів постачання оборонної продукції.

Фінансування також зможе надходити через програми SAFE та RRF. Водночас частка компонентів, виготовлених за межами ЄС, не повинна перевищувати 35% від загальної вартості продукції.

Що отримає Україна

Окрім прямої фінансової підтримки, Україна зможе брати участь у спільних оборонних проєктах країн ЄС. Для запуску таких програм необхідна участь щонайменше чотирьох держав — Україна може стати однією з них.

Також буде створено окремий Інструмент підтримки України, покликаний допомогти модернізувати український оборонно-промисловий комплекс та інтегрувати його у європейську оборонну сферу.

війнаЄвропарламентоборонапідтримка України

Більше публікацій

