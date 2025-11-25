Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Європарламент висловить свою позицію щодо мирного плану для України 27 листопада

25 листопада 2025, 17:05
Європарламент висловить свою позицію щодо мирного плану для України 27 листопада
Фото: reuters.com
Євродепутати підготують власну позицію щодо обговорюваного мирного плану для України.
Європейський парламент підготує резолюцію "Позиція ЄС щодо запропонованого мирного плану для України" і проголосує її 27 листопада.
 
Про це повідомила пресслужба Європарламенту
 
Євродепутати підготують власну позицію щодо обговорюваного мирного плану для України.
 
"Рішення про те, що на основі дебатів щодо мирного плану для України має бути підготована резолюція, було прийняте Європарламентом увечері в понеділок, 24 листопада", – повідомили в пресслужбі.
 
Текст резолюції має бути фіналізований до вечора середи, і поставлений на голосування у четвер, 27 листопада, у часовий проміжок з 13:00 до 15:00 (14:00–16:00 за Києвом).
