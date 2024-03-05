Макрон їде до Праги для переговорів щодо зброї для України

Очікується, що пізніше цього тижня відбудеться окреме обговорення з міністрами оборони і закордонних справ країн ЄС для уточнення деталей.

Президент Франції Еммануель Макрон уже цього тижня може оголосити про готовність підтримати пропозицію Чехії щодо постачання сотень тисяч артилерійських снарядів із країн поза Європейським союзом для України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Німеччина, Нідерланди і Данія приєдналися до Франції в підтримці плану із закупівлі боєприпасів за межами ЄС, і Макрон обговорить цю пропозицію з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою під час поїздки до Праги у вівторок, повідомили люди, які говорили на умовах анонімності.

Очікується, що пізніше цього тижня відбудеться окреме обговорення з міністрами оборони і закордонних справ країн ЄС для уточнення деталей.

Європейські союзники насилу виконують зобов'язання з постачання Києву військової техніки в складний момент війни, коли українські чиновники стурбовані тим, що російські війська можуть прорвати їхню оборону до літа.

Видання зазначає, що ЄС не виконав обіцянку надати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів до цього місяця, тоді як Київ відчуває гостру нестачу.

Раніше стало відомо, що Чехія знайшла для України 800 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 та 122 міліметри. Найближчими тижнями вони можуть вирушити ЗСУ.

Литва також сприятиме ініціативі Чехії щодо купівлі для України боєприпасів за межами країн Європейського Союзу.