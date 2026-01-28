Макрон обговорив із Зеленським переговори в Абу-Дабі та подальший тиск на росію

Макрон також заявив, що Франція й надалі посилюватиме тиск на росію.

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили перебіг переговорів між Україною, США та росією, що розпочалися минулого тижня в Абу-Дабі.

Про це Макрон написав у соцмережі X.

Французький лідер наголосив, що так звана "коаліція рішучих" продовжує роботу над створенням умов для справедливого й тривалого миру, який гарантуватиме безпеку як України, так і Європи. За словами Макрона, сторони дійшли згоди, що європейські країни мають бути повноцінно залучені до переговорів, які безпосередньо впливають на їхню безпеку.

Макрон також заявив, що Франція й надалі посилюватиме тиск на росію, доки вона уникатиме мирного врегулювання. Зокрема, Париж працює над новими санкціями на рівні ЄС та над обмеженням діяльності російського "тіньового флоту".

Окремо президент Франції засудив атаку на пасажирський поїзд у Харківській області, назвавши її неприйнятною, та рішуче засудив російські удари по цивільному населенню й енергетичній інфраструктурі України. Він повідомив, що за підсумками зустрічі G7+, співголовою якої виступила Франція, до України буде направлено генератори для допомоги населенню в зимовий період.