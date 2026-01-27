російські дрони ударили по пасажирському потягу із сотнями пасажирів на Харківщині

Внаслідок атаки є поранені.

У Харківській області три російські ударні дрони Shahed влучили по пасажирському потягу "Барвінкове — Львів — Чоп".

Про це повідомив очільник міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

російські дрони влучили перед тепловозом та у пасажирський вагон, який загорівся. На борту потяга перебував 291 пасажир — їх максимально швидко евакуювали, каже Кулеба. Для них, а також, тих, хто очікував на зворотний рейс атакованого потяга, організовують резервні автобуси.

Нині відомо про двоє поранених, яких передали медикам. Їх шпиталізували до медичних установ.

"Забезпечуємо координацію дій на місці та допомогу пасажирам. На місці працюють усі екстрені служби: медики, рятувальники. Удар по пасажирському потягу — це прямий акт російського терору проти цивільних. Жодної військової цілі", — додав міністр.