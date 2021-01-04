Макрон оголосив про посилення обмежень через COVID-19, зокрема, про закриття шкіл
Під час телезвернення до співгромадян Макрон заявив, що чинні наразі в 19 департаментах обмеження незабаром поширяться на всю Францію, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Правила, що діють у 19 департаментах, будуть поширені на всю територію країни з вечора суботи і на чотири тижні", - сказав французький лідер.
Введені раніше в низці регіонів заходи передбачають обмеження контактів з родичами, а також перехід на дистанційний режим роботи. До того ж дозволено виходити на вулицю в межах 10 км від будинку для прогулянок на свіжому повітрі і покупок. Подорожі з одного регіону в інший без поважних причин забороняються.
З 5 квітня, понеділка, як мінімум на три тижні закриваються школи. Студентам вищих навчальних закладів дозволено, при бажанні, відвідувати заняття очно раз на тиждень.
Макрон закликав роботодавців за можливості перевести співробітників на віддалений режим роботи.
Він також повідомив, що з 16 квітня вакцинація стане можлива для осіб віком від 60 до 70 років, з 15 травня - від 50 до 60 років. Він зазначив, що до кінця літа "всі французи старше 18 років зможуть отримати вакцину, якщо цього захочуть".
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