Степанов розраховує підписати контракти ще на 15 мільйонів доз COVID-вакцини
Про це він повідомив під час засідання уряду, передає кореспондент Укрінформу.
«Законтрактуємо ще щонайменше 15 млн доз», - сказав Степанов.
За словами міністра, йдеться про всі ті вакцини, які Україна зможе отримати до кінця цього року. Степанов повідомив, що ці препарати дадуть змогу вакцинувати більшу частину дорослого населення.
Протягом квітня-травня Україна має отримати 4,9 млн доз вакцин проти коронавірусної інфекції.
За добу 30 березня першу дозу вакцини COVID-19 отримали 18 668 осіб, з початку вакцинальної кампанії щеплено 231 566 осіб, з яких завершили вакцинацію (отримали дві дози) дві особи.
Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. На першому етапі щеплюватимуть медичних працівників ковідних лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на COVID-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронті. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.
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