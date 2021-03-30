Вакцину проти коронавірусу AstraZeneca перейменували на Vaxzevria

Вакцину від коронавірусусної хвороби COVID-19 AstraZenecа перейменували на Vaxzevria.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Європейське медичне агентство (ЕМА).

“Вакцина від коронавірусу AstraZeneca отримала нову назву – Vaxzevria”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що упаковка, маркування, зовнішній вигляд препарату також змінилися. Однак жодних інших змін, зокрема у складі вакцини, не відбудеться.

Європейське медичне агентство (ЕМА) ухвалило зміну назви після того, як компанія подала відповідне звернення.

Як повідомляв Укрінформ, з початку березня понад 15 країн Європи призупинили застосування британсько-шведської вакцини Oxford/AstraZeneca через випадки виникнення тромбів.

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