Вакцину проти коронавірусу AstraZeneca перейменували на Vaxzevria
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Європейське медичне агентство (ЕМА).
“Вакцина від коронавірусу AstraZeneca отримала нову назву – Vaxzevria”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що упаковка, маркування, зовнішній вигляд препарату також змінилися. Однак жодних інших змін, зокрема у складі вакцини, не відбудеться.
Європейське медичне агентство (ЕМА) ухвалило зміну назви після того, як компанія подала відповідне звернення.
Як повідомляв Укрінформ, з початку березня понад 15 країн Європи призупинили застосування британсько-шведської вакцини Oxford/AstraZeneca через випадки виникнення тромбів.
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