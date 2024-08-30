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Макрон повністю бере на себе відповідальність за надання громадянства Дурову

30 серпня 2024, 11:38
Макрон повністю бере на себе відповідальність за надання громадянства Дурову
Макрон. Париж
Павло Дуров отримав французьке громадянство в серпні 2021 року, а перед цим став громадянином ОАЕ.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "повністю бере на себе відповідальність" за надання громадянства країни засновнику Telegram Павлу Дурову. 

Про це повідомляє французький телеканал BFMTV.

Макрон вважає правильним надавати громадянство видатним бізнесменам, спортсменам і артистам з інших країн.

Франзукьий президент сказав журналістам, що не збирався зустрічатися з Павлом Дуровим під час приїзду засновника Telegram до Парижа.

"Я не повинен був бачити пана Дурова ні минулими вихідними, ні найближчими днями. Я не знав, що він приїде до Парижу. Французьке правосуддя діє з цього питання незалежно. І саме судді та незалежні організації, які здійснили слідчі дії, мають забезпечити прозорість", - додав Макрон.

росіянина взято під судовий нагляд, йому заборонено залишати територію Франції і Дуров має внести заставу у розмірі 5 млн євро

Крім того,  Дуров має з'являтися в поліції двічі на тиждень.

Раніше ЗМІ писали, що Дуров заявив поліції, що мав зустрітися з Макроном.

 

ФранціяПавло ДуровЕммануель Макрон

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