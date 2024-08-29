Дуров вийшов під заставу в €5 млн і йому заборонили покидати Францію

Під вартою у відділку поліції бізнесмен пробув чотири дні.

Вчора, 28 серпня, російсько засновника Telegram Павла Дурова відпустили з-під варти у Франції.

Про це повідомила агенція Reuters.

Слідчий суддя вирішив відпустити Дурова на свободу, аби провести перший допит і потім висунути йому обвинувачення.

Дурова взяли під судовий нагляд і він має внести заставу в розмірі €5 млн, не покидати території Франції і двічі на тиждень реєструватися в поліції.

Прокурорка Парижа Лора Бекко повідомила, що суддя знайшов підстави для офіційного розслідування щодо Дурова за всіма пунктами обвинувачення, за якими його спочатку затримали.

В переліку було 12 пунктів: співучасть у поширенні й зберіганні порнографічних зображень неповнолітніх, співучасть у збуті наркотиків, співучасть у кіберзлочинах, відмова передавати правоохоронним органам інформацію, необхідну для розслідування.

В минулу суботу Павла Дурова затримали у Франції.