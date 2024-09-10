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ПОЛІТИКА

Три європейські країни засудили передачу іранських ракет росії як ескалацію загроз для Європи

10 вересня 2024, 18:28
Три європейські країни засудили передачу іранських ракет росії як ескалацію загроз для Європи
Фото: DW
Уряди Франції, Німеччини та Великої Британії рішуче засуджують експорт Іраном і закупівлю росією іранських балістичних ракет.

Франція, Німеччина та Велика Британія назвали постачання іранських балістичних ракет до росії прямою загрозою європейській безпеці.

Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляє видання, країни засудили експорт іранських балістичних ракет до росії та заявили, що вживуть негайних заходів для скасування двосторонніх угод з Іраном про авіасполучення.

Вони також зазначили, що будуть домагатися визначення значущих юридичних і фізичних осіб і працюватимуть над накладенням санкцій проти авіакомпанії Iran Air.

"Уряди Франції, Німеччини та Великої Британії рішуче засуджують експорт Іраном і закупівлю росією іранських балістичних ракет. Це є подальшою ескалацією військової підтримки Іраном агресивної війни росії проти України. Іранські ракети досягнуть європейської землі, збільшивши страждання українського народу. Цей акт є ескалацією як з боку Ірану, так і росії, та є прямою загрозою європейській безпеці", - йдеться у заяві трьох країн.

Також Франція, Німеччина та Британія тісно координують свою рішучу відповідь на передачі Іраном балістичних ракет росії з європейськими та міжнародними партнерами.

"Ми закликаємо Іран негайно припинити будь-яку підтримку війни росії проти України та зупинити розробку та передачу своїх балістичних ракет", - наголосили країни у спільній заяві.

Нагадаємо, Блінкен підтвердив передачу Іраном балістичних ракет росії.

НімеччинаФранціяІранракетиБританіявійна в Україниросія загроза

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