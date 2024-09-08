Франція охоплена протестами після призначення Барньє прем'єром
У Франції 7 вересня спалахнули масові антиурядові протести після того, як президент країни Емманюель Макрон призначив новим премʼєром правоцентристського політика Мішеля Барньє, хоча вибори виграли ліві сили.
Макрон призначив 73-річного Барньє премʼєр-міністром 5 вересня, завершивши двомісячні пошуки, що тривали після дострокових парламентських виборів в країні.
Після призначення члени "Нового народного фронту" — лівого блоку, який отримав найбільше місць у парламенті після виборів — закликали виходити на протести.
Міністерство внутрішніх справ повідомило, що в суботу по всій країні протестували 110 тисяч осіб, у тому числі 26 тисяч у Парижі. Протестувальники називали цифру в 300 тисяч. Всього по країні пройшло 130 протестних акцій.
Ліві звинуватили Макрона у "крадіжці виборів" після того, як президент відмовився обрати премʼєркою Люсі Кастес — кандидатку від "Нового народного фронту". Макрон пояснював своє рішення тим, що у Кастес начебто немає шансів витримати вотум довіри в Національних зборах.
BBC пише, що Барньє може пережити вотум довіри, оскільки ультраправі, які також отримали велику кількість місць, заявили, що не будуть автоматично голосувати проти нього.
Правоцентристська партія Барньє "Республіканці" є лише пʼятим за розміром блоком у парламенті з менш ніж 50 депутатами, і ліві вважають, що він наполягатиме на скороченні витрат і більш жорсткій позиції щодо імміграції.