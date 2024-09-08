Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Франція охоплена протестами після призначення Барньє прем'єром

08 вересня 2024, 11:39
Франція охоплена протестами після призначення Барньє прем'єром
Фото: з вільного доступу
Після призначення члени "Нового народного фронту" — лівого блоку, який отримав найбільше місць у парламенті після виборів — закликали виходити на протести.

У Франції 7 вересня спалахнули масові антиурядові протести після того, як президент країни Емманюель Макрон призначив новим премʼєром правоцентристського політика Мішеля Барньє, хоча вибори виграли ліві сили.

Про це пишуть BBC та Reuters.

Макрон призначив 73-річного Барньє премʼєр-міністром 5 вересня, завершивши двомісячні пошуки, що тривали після дострокових парламентських виборів в країні.

Після призначення члени "Нового народного фронту" — лівого блоку, який отримав найбільше місць у парламенті після виборів — закликали виходити на протести.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що в суботу по всій країні протестували 110 тисяч осіб, у тому числі 26 тисяч у Парижі. Протестувальники називали цифру в 300 тисяч. Всього по країні пройшло 130 протестних акцій.

Ліві звинуватили Макрона у "крадіжці виборів" після того, як президент відмовився обрати премʼєркою Люсі Кастес — кандидатку від "Нового народного фронту". Макрон пояснював своє рішення тим, що у Кастес начебто немає шансів витримати вотум довіри в Національних зборах.

BBC пише, що Барньє може пережити вотум довіри, оскільки ультраправі, які також отримали велику кількість місць, заявили, що не будуть автоматично голосувати проти нього.

Правоцентристська партія Барньє "Республіканці" є лише пʼятим за розміром блоком у парламенті з менш ніж 50 депутатами, і ліві вважають, що він наполягатиме на скороченні витрат і більш жорсткій позиції щодо імміграції.

Франціяпротести

Останні матеріали

Мінюст та ФБР наносять удар по російській мережі агентів впливу в США. Нарешті висунуті звинувачення – західні ЗМІ
Політика
Мінюст та ФБР наносять удар по російській мережі агентів впливу в США. Нарешті висунуті звинувачення – західні ЗМІ
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 14:11
росія підвищує ставки і нападає на Захід. Фокус на Швецію – Елізабет Бро
Політика
росія підвищує ставки і нападає на Захід. Фокус на Швецію – Елізабет Бро
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 12:07
росія витратила стратегічний резерв на Курський фронт. Відтак інші фронти у них просідають – Ендрю Таннер
Політика
росія витратила стратегічний резерв на Курський фронт. Відтак інші фронти у них просідають – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 08:42
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Який досвід з війни Єгипту з Ізраїлем може використати Україна – Том Купер
Політика
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Який досвід з війни Єгипту з Ізраїлем може використати Україна – Том Купер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 16:29
Війна в Україні: Битва за Покровськ. Зробіть цвинтар надій путіна – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні: Битва за Покровськ. Зробіть цвинтар надій путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 11:16
Час для фінансування України спливає. ЄС совається, поки Київ горить – Ослунд, Фрід та Волкер
Бізнес & Фінанси
Час для фінансування України спливає. ЄС совається, поки Київ горить – Ослунд, Фрід та Волкер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 08:35
Як двоє українських пілотів-асів пролобіювали F-16. Вони не побачать, чи допоможуть ці літаки захистити Україну – WSJ
Політика
Як двоє українських пілотів-асів пролобіювали F-16. Вони не побачать, чи допоможуть ці літаки захистити Україну – WSJ
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 16:46
Байден повинен відмовитися від своєї половинчастої політики щодо України. Поки не пізно – Джозеф Боско
Політика
Байден повинен відмовитися від своєї половинчастої політики щодо України. Поки не пізно – Джозеф Боско
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 12:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється