Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Франція та Німеччина закликають до жорсткої відповіді на торговельні мита США

03 квітня 2025, 16:09
Франція та Німеччина закликають до жорсткої відповіді на торговельні мита США
Фото: atlantico.fr
Запроваджені США 20%-ті мита на європейський імпорт викликали занепокоєння в ЄС.

Франція та Німеччина наполягають на жорсткій реакції Європейського Союзу у відповідь на нові торговельні тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом. Лідери двох країн вважають, що ЄС повинен бути готовий застосувати контрзаходи, зокрема податки на американські технологічні компанії та послуги.

Про це Bloomberg.

Президент Франції Еммануель Макрон вказав, що, хоча ЄС прагне домовитися шляхом переговорів, він має також розглянути варіанти захисту власних інтересів. Представник французького уряду Софі Прімас зазначила, що Єврокомісія може запровадити податок на цифрові послуги для американських компаній уже до кінця квітня.

Тим часом Німеччина також демонструє жорстку позицію. Віце-канцлер Роберт Хабек порівняв дії Трампа з "агресивною війною проти України" та наголосив, що Європа повинна відповісти рішучими заходами.

Запроваджені США 20%-ті мита на європейський імпорт викликали занепокоєння в ЄС. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що блок має достатньо важелів впливу, включно з можливістю введення аналогічних тарифів на американські товари та послуги.

Міністри торгівлі ЄС планують зустрітися 7 квітня, щоб узгодити подальші дії та виробити спільну стратегію відповіді на торговельні обмеження США.

НімеччинаФранціяімпортДональд ТрампмитаЄвросоюз

Останні матеріали

Таємна колаборація кремля із Трампом. Чим займається у Вашингтоні посланець путіна – Ольга Лаутман
Політика
Таємна колаборація кремля із Трампом. Чим займається у Вашингтоні посланець путіна – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 03 квітня 2025, 16:14
Щорічна оцінка загроз США. Аналіз пов'язаного з росією контенту – Бенджамін Кук
Політика
Щорічна оцінка загроз США. Аналіз пов'язаного з росією контенту – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 03 квітня 2025, 12:17
Трамп – найближчому оточенню: Маск скоро піде. Але, скоріше, тільки посунеться – Politico
Політика
Трамп – найближчому оточенню: Маск скоро піде. Але, скоріше, тільки посунеться – Politico
Переклад iPress – 03 квітня 2025, 06:32
Чому за Signalgate мають понести покарання. Використання адміністрацією Трампа Signal наражає на небезпеку військовослужбовців США – Марк Гертлінг
Політика
Чому за Signalgate мають понести покарання. Використання адміністрацією Трампа Signal наражає на небезпеку військовослужбовців США – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 16:23
Природний кордон України на сході має проходити по Дону. Огляд фронтів – Ендрю Таннер
Cуспільство
Природний кордон України на сході має проходити по Дону. Огляд фронтів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 12:48
Подорослішати: виклик для Європи. Дивна суміш – величезні амбіції та маленькі кроки – Едвард Лукас
Політика
Подорослішати: виклик для Європи. Дивна суміш – величезні амбіції та маленькі кроки – Едвард Лукас
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 08:24
Три корпуси на Волноваху. Уявний літній контрнаступ України – Ендрю Таннер
Політика
Три корпуси на Волноваху. Уявний літній контрнаступ України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 16:48
Там, де ми бачимо безлад, Китай бачить можливості. Як Пекін намагається використати трансатлантичну кризу – Челс Міхта
Політика
Там, де ми бачимо безлад, Китай бачить можливості. Як Пекін намагається використати трансатлантичну кризу – Челс Міхта
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 12:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється