Франція та Німеччина закликають до жорсткої відповіді на торговельні мита США

Запроваджені США 20%-ті мита на європейський імпорт викликали занепокоєння в ЄС.

Франція та Німеччина наполягають на жорсткій реакції Європейського Союзу у відповідь на нові торговельні тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом. Лідери двох країн вважають, що ЄС повинен бути готовий застосувати контрзаходи, зокрема податки на американські технологічні компанії та послуги.

Про це Bloomberg.

Президент Франції Еммануель Макрон вказав, що, хоча ЄС прагне домовитися шляхом переговорів, він має також розглянути варіанти захисту власних інтересів. Представник французького уряду Софі Прімас зазначила, що Єврокомісія може запровадити податок на цифрові послуги для американських компаній уже до кінця квітня.

Тим часом Німеччина також демонструє жорстку позицію. Віце-канцлер Роберт Хабек порівняв дії Трампа з "агресивною війною проти України" та наголосив, що Європа повинна відповісти рішучими заходами.

Запроваджені США 20%-ті мита на європейський імпорт викликали занепокоєння в ЄС. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що блок має достатньо важелів впливу, включно з можливістю введення аналогічних тарифів на американські товари та послуги.

Міністри торгівлі ЄС планують зустрітися 7 квітня, щоб узгодити подальші дії та виробити спільну стратегію відповіді на торговельні обмеження США.