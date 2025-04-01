Україна та Франція підписали 7 угод на понад €51 млн для розвитку медицини
01 квітня 2025, 17:05
Фото: пресслужба Мінекономіки
Загалом у межах грантової угоди планується реалізація ще 12 проєктів у сферах інфраструктури, енергетики, розмінування та водопостачання
Україна та Франція підписали сім угод у сфері охорони здоров’я на загальну суму 51,2 млн євро.
Про це йдеться на сайті Міністерства економіки.
Ці угоди реалізовують у межах грантової міжурядової угоди, укладеної торік у червні на загальну суму 200 млн євро. Проєкти фінансуватиме уряд Франції, а їх реалізацію забезпечуватимуть французькі медичні компанії.
Серед основних напрямків фінансування:
- будівництво дитячого реабілітаційного центру у Вінниці та реконструкція реабілітаційного відділення у Ладижині на 15 млн євро (Ginger International);
- постачання портативних рентгенівських апаратів у 75 лікарень Харкова, Сум, Дніпра, Миколаєва та Одеси – 10,98 млн євро (DMS Imaging);
- оснащення 58 лікарень реабілітаційним обладнанням після ампутацій – 8 млн євро (Dessintey);
- закупівля 700 одиниць обладнання для серцево-легеневої реанімації – 5,92 млн євро;
- розвиток телемедичних мереж у шести регіонах – 4,35 млн євро (C3Medical);
- створення мережі автономних мікроклінік на базі реабілітаційних центрів – 4,1 млн євро (Schiller Medical);
- забезпечення лікарень 150 системами ультразвукової діагностики – 2,98 млн євро (Sonoscanner).
Загалом у межах грантової угоди планується реалізація ще 12 проєктів у сферах інфраструктури, енергетики, розмінування та водопостачання на суму близько 149 млн євро.