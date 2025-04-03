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ПОЛІТИКА

США, попри нові мита Трампа, продовжують торгівлю з росією – Le Monde

03 квітня 2025, 16:58
США, попри нові мита Трампа, продовжують торгівлю з росією – Le Monde
Фото: з вільного доступу
У Білому домі казали протилежне.

росія відсутня у списку країн, на товари з яких президент США Дональд Трамп ввів додаткові мита. У Білому домі пояснили це тим, що санкції США "вже перешкоджають будь-якій значній торгівлі" з росією.

"З росією і білоруссю ми не торгуємо, - пояснив американський посадовець. - Вони під санкціями".

Однак насправді це не так, пише Le Monde.

Так, за даними видання, минулого року товарообіг між країнами становив близько 3,5 млрд доларів. При чому США торгують з росією більше, ніж, наприклад, з Маврикієм та Брунеєм, щодо яких нові мита ввели.

Згідно з розрахунками, зробленими Les Décodeurs на основі методології Офісу торгового представника США та офіційних даних про обсяги імпорту в доларах, зібраних Census, якби проти рф ввели нові тарифи, то вона б постраждала на 42%, тоді як білорусь, яка також відсутня в списку, зазнала б тарифів на 24%.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит на імпорт товарів із багатьох країн, включно з Україною, ЄС і Великою Британією.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала нові тарифи Трампа серйозним ударом по світовій економіці, заявивши, що ЄС готовий “відповісти”, якщо переговори з Вашингтоном зазнають невдачі.

СШАімпортДональд Трампмитаросія окупанти

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