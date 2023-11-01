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Макрон прибув у Казахстан під несхвальним поглядом москви

01 листопада 2023, 16:12
Макрон прибув у Казахстан під несхвальним поглядом москви
Reuters
Президент Франції Емманюель Макрон сьогодні приїхав до Казахстану в рамках першого етапу своєї поїздки до країн Центральної Азії.

Він висловив комплімент Казахстану за відмову стати на бік росії у її війні проти України.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Під час зустрічі з казахським президентом Касимом-Жомартом Токаєвим Макрон заявив, що дві країни підписали ділові угоди: включаючи декларацію про наміри щодо партнерства в галузі рідкісноземельних і рідкісних металів.

"Я у жодному разі не недооцінюю геополітичні труднощі, тиск... який дехто може чинити на вас", - сказав Макрон.

"Франція цінує... шлях, яким ви йдете для своєї країни, відмовляючись бути васалом будь-якої влади та прагнучи будувати численні та збалансовані відносини з різними країнами", - додав він.

Разом з тим, росія висловила стурбованість зростанням дипломатичної активності Заходу в колишніх радянських країнах Центральної Азії.

Сьогодні речник кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Казахстан як суверенна держава вільний розвивати зв’язки з будь-якими країнами, міністр закордонних справ Сергєй Лавров раніше казав, що Захід намагається відтягнути від росії "сусідів, друзів і союзників".

Казахстан і Узбекистан відмовилися визнати анексію росією українських територій і пообіцяли дотримуватися санкцій Заходу проти рф, але називаючи як росію, так і західні країни, своїми стратегічними партнерами.

Макрон також відвідає Узбекистан.

"Ми поважаємо наших друзів, ми тут, коли ми їм потрібні, і ми поважаємо їхню незалежність", - додав Макрон. 

"І у світі, де великі держави хочуть стати гегемонами, а регіональні сили стають непередбачуваними, добре мати друзів, які поділяють цю філософію", - підсумував французький президент.

В той же час прес-секретар Кремля Дмітрій Пєсков сказав, що росія "дуже високо цінує" свої відносини з Казахстаном, відповідаючи на запитання про візит Макрона. 

"Своєю чергою, ми маємо історичні зв'язки, зв'язки стратегічного партнерства з Казахстаном, вони наші союзники і наші інтереси об'єднані в багатьох міжнародних структурах", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, що навесні президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країні немає необхідності вступати до Союзної держави росії і білорусі.
КазахстанМакрон

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