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Токаєв не вступатиме в союз росії та білорусі

29 травня 2023, 14:16
Токаєв не вступатиме в союз росії та білорусі
Фото: Главком
Президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країні немає необхідності вступати до Союзної держави росії і білорусі.

І назвав хорошим жартом пропозицію лукашенка про вступ в цей союз.

Про це повідомляє пресслужба Адміністрації Президента Казахстану.

"Днями Олександр Лукашенко запропонував Казахстану вступити до Союзної держави. Я гідно оцінив його жарт. Я думаю, що потреби в цьому немає, оскільки існують й інші інтеграційні об'єднання, передусім Євразійський економічний союз", - сказав Токаєв.

І додав, що його країні не потрібна ядерна зброя.

"Щодо ядерної зброї, то вона нам не потрібна, оскільки ми приєдналися до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та Договору про заборону випробувань ядерної зброї. Ми залишаємося вірними зобов'язанням у рамках цих міжнародних документів", - зазначив Токаєв.

Токаєвсоюз росії і білорусі

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