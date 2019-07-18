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Макрон в телефонному режимі обговорив з Путіним "нормандський формат"

Вирішення конфлікту на Донбасі в рамках "нормандського формату" обговорили телефоном президенти Росії та Франції у четвер
За інформацією пресслужби Кремля, "висловили готовність активізувати спільну роботу на цьому напрямі, зокрема, у рамках "нормандського формату".
Макрон в телефонному режимі обговорив з Путіним "нормандський формат" Емануель Макрон. Фото: politico.eu

В Кремлі зазначають, що розмова відбулася з ініціативи французької сторони, йдеться в "Європейська правда", з посиланням на офіційний сайт Кремля.

На сайті Єлисейського палацу про факт переговорів наразі не повідомили.

Нагадаємо, Франція заявила, що готова до проведення переговорів у Нормандському форматі, але перед цим повинні бути зроблені кроки, що підтвердять намір виконувати зобов'язання.

Додамо, що президент Володимир Зеленський сподівається, що через одну зустріч у "нормандському форматі" зустрінуться вже самі лідери України, Німеччини, Франції та Росії.

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18 07 2019 17:36
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