ПОЛІТИКА НОВИНИЗа інформацією пресслужби Кремля, "висловили готовність активізувати спільну роботу на цьому напрямі, зокрема, у рамках "нормандського формату".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Макрон в телефонному режимі обговорив з Путіним "нормандський формат"
Вирішення конфлікту на Донбасі в рамках "нормандського формату" обговорили телефоном президенти Росії та Франції у четвер
Емануель Макрон. Фото: politico.eu
В Кремлі зазначають, що розмова відбулася з ініціативи французької сторони, йдеться в "Європейська правда", з посиланням на офіційний сайт Кремля.
На сайті Єлисейського палацу про факт переговорів наразі не повідомили.
Нагадаємо, Франція заявила, що готова до проведення переговорів у Нормандському форматі, але перед цим повинні бути зроблені кроки, що підтвердять намір виконувати зобов'язання.
Додамо, що президент Володимир Зеленський сподівається, що через одну зустріч у "нормандському форматі" зустрінуться вже самі лідери України, Німеччини, Франції та Росії.
Читайте також: Зеленський розглядає можливість скасування комуналки для малозабезпечених пенсіонерів
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 07 2019 17:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
- #нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій"Не маю іншого вибору, окрім як брати на себе повну відповідальність та йти в парламент"