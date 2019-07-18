НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський розглядає можливість скасування для малозабезпечених громадян за 70 років плату за комунальні послуги.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський розглядає можливість скасування комуналки для малозабезпечених пенсіонерів
Він зазначив, що це стосується малозабезпечених осіб за 70 років
Фото: president.gov.ua
"Є ідея, поки про неї дуже складно говорити, але я думаю, що ідея дуже креативна. Зараз наші хлопці шукають економічну модель того, як людям старше 70 років, коли людина фізично не може працювати, вона вже досить працювала для країни по 40 - 50 років. Як цій людині не платити комуналку", - заявив глава держави у відео "Відверто з президентом", опублікованому 17 липня на його каналі в Youtube.
Нагадаємо, що "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на 11,7%.
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