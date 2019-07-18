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Зеленський розглядає можливість скасування комуналки для малозабезпечених пенсіонерів

Він зазначив, що це стосується малозабезпечених осіб за 70 років
Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість скасування для малозабезпечених громадян за 70 років плату за комунальні послуги.
Зеленський розглядає можливість скасування комуналки для малозабезпечених пенсіонерів Фото: president.gov.ua

"Є ідея, поки про неї дуже складно говорити, але я думаю, що ідея дуже креативна. Зараз наші хлопці шукають економічну модель того, як людям старше 70 років, коли людина фізично не може працювати, вона вже досить працювала для країни по 40 - 50 років. Як цій людині не платити комуналку", - заявив глава держави у відео "Відверто з президентом", опублікованому 17 липня на його каналі в Youtube.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на 11,7%.

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18 07 2019 14:57
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