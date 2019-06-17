Франція готова до засідання у "нормандському форматі", але за певних домовленостей, - Макрон

"Коли час настане, ми зможемо - Франція готова - провести засідання Нормандського формату, щоб підтримати зобов'язання"

Франція готова до проведення переговорів у Нормандському форматі, але перед цим повинні бути зроблені кроки, що підтвердять намір виконувати зобов'язання.

"Коли час настане, ми зможемо - Франція готова - провести засідання Нормандського формату, щоб підтримати зобов'язання. Але до цього часу нам потрібні найближчим часом певні жести, певні кроки, щоб було підтверджено намір виконувати зобов'язання", - заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільного брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє "Громадське".

Крім того, Макрон заявив про підтримку відновлення переговорів в Мінському форматі і запевнив у своїй підтримці України в переговорах з Росією.

Нагадаємо, що сьогодні 17 червня Зеленський проводить переговори з Макроном під час офіційного візиту у Парижі.