Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Франція готова до засідання у "нормандському форматі", але за певних домовленостей, - Макрон

"Коли час настане, ми зможемо - Франція готова - провести засідання Нормандського формату, щоб підтримати зобов'язання"
Франція готова до проведення переговорів у Нормандському форматі, але перед цим повинні бути зроблені кроки, що підтвердять намір виконувати зобов'язання.
Франція готова до засідання у "нормандському форматі", але за певних домовленостей, - Макрон Емануель Макрон. Фото: politico.eu

"Коли час настане, ми зможемо - Франція готова - провести засідання Нормандського формату, щоб підтримати зобов'язання. Але до цього часу нам потрібні найближчим часом певні жести, певні кроки, щоб було підтверджено намір виконувати зобов'язання", - заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільного брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє "Громадське".

Крім того, Макрон заявив про підтримку відновлення переговорів в Мінському форматі і запевнив у своїй підтримці України в переговорах з Росією.

Нагадаємо, що сьогодні 17 червня Зеленський проводить переговори з Макроном під час офіційного візиту у Парижі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 06 2019 19:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Страх політики і політика страху

Страх політики і політика страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.