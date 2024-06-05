Макрон візьме участь у Саміті миру
Про це повідомляє AFP, посилаючись на Єлисейський палац.
"Франція не лише має намір надавати Україні військову допомогу в довгостроковій перспективі, а й надавати політичну та дипломатичну підтримку", - уточнили в Парижі.
На саміті планується обговорити зусилля щодо досягнення миру в Україні. Він відбудеться в Швейцарії 15–16 червня.
Президент України Володимир Зеленський сказав, що сторони планують обговорити, зокрема, питання ядерної та продовольчої безпеки, а також обміну військовополонених за формулою всіх на всіх.
На сьогодні відомо, що 106 країн візьмуть участь в Саміті миру.