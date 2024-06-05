Президент Франції Еммануель Макрон візьме участь у Саміті миру у Швейцарії.

Про це повідомляє AFP, посилаючись на Єлисейський палац.

"Франція не лише має намір надавати Україні військову допомогу в довгостроковій перспективі, а й надавати політичну та дипломатичну підтримку", - уточнили в Парижі.

На саміті планується обговорити зусилля щодо досягнення миру в Україні. Він відбудеться в Швейцарії 15–16 червня.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що сторони планують обговорити, зокрема, питання ядерної та продовольчої безпеки, а також обміну військовополонених за формулою всіх на всіх.