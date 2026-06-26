Макрон: Вашингтон більше не вважає себе нейтральним посередником у війні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Сполучені Штати вперше схвалили документ, у якому більше не позиціонують себе як нейтрального посередника у війні рф проти України, а підтверджують підтримку Києва.

Про це Макрон заявив під час брифінгу.

За його словами, йдеться про документ, у якому США погодилися з позицією європейських партнерів щодо чотирьох ключових напрямків підтримки України.

"Щодо України, Сполучені Штати вперше схвалили текст, у якому зазначається, що вони більше не є нейтральним посередником, а стоять разом з нами у питанні підтримки територіальної цілісності України, надання військової допомоги, енергетичної підтримки та санкцій проти росії", – сказав президент Франції.

За словами Макрона, документ фіксує спільну позицію США та європейських союзників щодо підтримки територіальної цілісності України, продовження військової й енергетичної допомоги, а також збереження санкційного тиску на Росію.

Ми також писали, що заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шекеринська під час виступу на Конференції з питань відновлення України заявила, що Україна змогла створити "вікно можливостей" у війні проти росії, однак воно обмежене в часі.